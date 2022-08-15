https://ria.ru/20220815/vrachi-1809757323.html
Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов
Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов - РИА Новости, 15.08.2022
Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов
Хирурги онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли, вес которой составлял около 26 килограммов,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:57
2022-08-15T15:57
2022-08-15T15:57
россия
общество
здоровье - общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568287037_0:140:3154:1914_1920x0_80_0_0_bcf1e217f6635c0f880301ff8423795f.jpg
НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Хирурги онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли, вес которой составлял около 26 килограммов, сообщает региональный минздрав."Пациентка 1965 года рождения обратилась с диагнозом кисты яичников гигантских размеров. В течение длительного времени она не обследовалась и не испытывала дискомфорта, считая, что причиной увеличенной брюшной полости является лишний вес. УЗИ показало многокамерное кистозное образование гигантских размеров массой около 26 килограмм в малом тазу и брюшной полости. Операцию провел хирург онколог-гинеколог Радмир Ахмеров. Работу осложнял лишний вес пациентки и размеры опухоли, занимавшей всю брюшную полость", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка выписана на седьмые сутки после операции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220725/kista-1804806993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568287037_425:0:3154:2047_1920x0_80_0_0_99963741b11c8670a893a5bf0e770836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр)
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов
Хирурги удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов
НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Хирурги онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли, вес которой составлял около 26 килограммов, сообщает региональный минздрав.
"Пациентка 1965 года рождения обратилась с диагнозом кисты яичников гигантских размеров. В течение длительного времени она не обследовалась и не испытывала дискомфорта, считая, что причиной увеличенной брюшной полости является лишний вес. УЗИ показало многокамерное кистозное образование гигантских размеров массой около 26 килограмм в малом тазу и брюшной полости. Операцию провел хирург онколог-гинеколог Радмир Ахмеров. Работу осложнял лишний вес пациентки и размеры опухоли, занимавшей всю брюшную полость", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка выписана на седьмые сутки после операции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.