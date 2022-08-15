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Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов

Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов - РИА Новости, 15.08.2022

Врачи удалили жительнице Кабардино-Балкарии опухоль весом 26 килограммов

Хирурги онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли, вес которой составлял около 26 килограммов,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:57

2022-08-15T15:57

2022-08-15T15:57

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Хирурги онкологического диспансера в Кабардино-Балкарии провели успешную операцию по удалению пациентке опухоли, вес которой составлял около 26 килограммов, сообщает региональный минздрав."Пациентка 1965 года рождения обратилась с диагнозом кисты яичников гигантских размеров. В течение длительного времени она не обследовалась и не испытывала дискомфорта, считая, что причиной увеличенной брюшной полости является лишний вес. УЗИ показало многокамерное кистозное образование гигантских размеров массой около 26 килограмм в малом тазу и брюшной полости. Операцию провел хирург онколог-гинеколог Радмир Ахмеров. Работу осложнял лишний вес пациентки и размеры опухоли, занимавшей всю брюшную полость", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка выписана на седьмые сутки после операции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220725/kista-1804806993.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр)