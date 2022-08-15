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Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка - РИА Новости, 15.08.2022
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка
Вертолет КА-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных, рассказал в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:34
2022-08-15T18:34
2022-08-15T19:01
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
сирия
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Вертолет КА-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных, рассказал в понедельник корреспонденту РИА Новости пилот вертолета."Работаем низко, так как стоят ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы - ред.), "Осы" (зенитно-ракетный комплекс - ред.) и остальная противовоздушная оборона. Сейчас пришли с задачи, отработали по целям - уничтожили два танка и 15 человек личного состава. Прилетели без повреждений", - поделился подробностями боевого вылета пилот.Вертолеты ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление союзных сил, нацеленных на освобождение ДНР. Линию фронта, связывающую города Северск, Артемовск и Соледар украинские военные превратили в мощный укрепрайон. Помимо мощных укреплений, он насыщен большим количеством ПВО украинских войск. В этих условиях российским вертолетам приходится летать на предельно низкой высоте, чтобы не быть сбитыми противником, передает корреспондент РИА Новости.КА-52 "Аллигатор" - российский разведывательный-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевой вылет вертолетов ВКС России на луганском направлении
Вертолет КА-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных, рассказал в понедельник корреспонденту РИА Новости пилот вертолета.
2022-08-15T18:34
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россия, войска воздушно-космической обороны, сирия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Сирия
18:34 15.08.2022 (обновлено: 19:01 15.08.2022)
Вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил два украинских танка
Военнослужащий рассказал, что вертолет Ка-52 в ходе боевого вылета уничтожил два танка ВСУ
ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Вертолет КА-52 ВКС РФ в ходе боевого вылета на луганском направлении уничтожил два украинских танка, а также 15 украинских военных, рассказал в понедельник корреспонденту РИА Новости пилот вертолета.
"Работаем низко, так как стоят ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы - ред.), "Осы" (зенитно-ракетный комплекс - ред.) и остальная противовоздушная оборона. Сейчас пришли с задачи, отработали по целям - уничтожили два танка и 15 человек личного состава. Прилетели без повреждений", - поделился подробностями боевого вылета пилот.
Вертолеты ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление союзных сил, нацеленных на освобождение ДНР. Линию фронта, связывающую города Северск, Артемовск и Соледар украинские военные превратили в мощный укрепрайон. Помимо мощных укреплений, он насыщен большим количеством ПВО украинских войск. В этих условиях российским вертолетам приходится летать на предельно низкой высоте, чтобы не быть сбитыми противником, передает корреспондент РИА Новости.
КА-52 "Аллигатор" - российский разведывательный-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ
в Сирии
. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.