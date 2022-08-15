https://ria.ru/20220815/vks-1809660758.html

ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области

ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2022

ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области

В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:30

2022-08-15T12:30

2022-08-15T18:02

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

военно-транспортная авиация вкс рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов, сообщили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809668362.html

херсонская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , военно-транспортная авиация вкс рф