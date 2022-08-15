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ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области
ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 15.08.2022
ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области
В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:30
2022-08-15T12:30
2022-08-15T18:02
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
военно-транспортная авиация вкс рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов, сообщили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809668362.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , военно-транспортная авиация вкс рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Военно-транспортная авиация ВКС РФ
12:30 15.08.2022 (обновлено: 18:02 15.08.2022)
ВКС поразили позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области
ВКС поразили позиции бригады ВСУ в Херсонской области, противник потерял более 160 человек