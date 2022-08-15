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Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян

Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян - РИА Новости, 15.08.2022

Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:55

2022-08-15T21:55

2022-08-15T22:03

в мире

владимир путин

кая каллас

россия

европа

эстония

евросоюз

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе россиянам, которые против правительства.Зеленский 8 августа призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.Шольц в понедельник на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северного совета в Осло прокомментировал вопрос о визах для россиян. Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением "принять санкции против тех, кто ответственен за войну". Среди "ответственных" он назвал олигархов и тех, кто получает выгоду от российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным.Отвечая на вопрос о том, что отдельные страны отказываются выдавать россиянам туристические визы и не является ли это признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что "единство Европейского союза сохраняется"."Важно, что мы дискустируем. В демократическом мире нужны дискуссии. Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать", – сказал канцлер ФРГ.По его словам, "многие люди бегут из России" из-за несогласия с властями."Они бежали во многие страны Европы, они бежали с соседние с Россией страны. Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе", - сказал он.Премьер Эстонии Кая Каллас 9 августа – на следующий день после первого заявления Зеленского – заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".

https://ria.ru/20220812/vizy-1809220687.html

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эстония

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, кая каллас, россия, европа, эстония, евросоюз