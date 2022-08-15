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Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян - РИА Новости, 15.08.2022
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Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян - РИА Новости, 15.08.2022
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян
Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:55
2022-08-15T22:03
в мире
владимир путин
кая каллас
россия
европа
эстония
евросоюз
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе россиянам, которые против правительства.Зеленский 8 августа призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.Шольц в понедельник на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северного совета в Осло прокомментировал вопрос о визах для россиян. Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением "принять санкции против тех, кто ответственен за войну". Среди "ответственных" он назвал олигархов и тех, кто получает выгоду от российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным.Отвечая на вопрос о том, что отдельные страны отказываются выдавать россиянам туристические визы и не является ли это признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что "единство Европейского союза сохраняется"."Важно, что мы дискустируем. В демократическом мире нужны дискуссии. Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать", – сказал канцлер ФРГ.По его словам, "многие люди бегут из России" из-за несогласия с властями."Они бежали во многие страны Европы, они бежали с соседние с Россией страны. Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе", - сказал он.Премьер Эстонии Кая Каллас 9 августа – на следующий день после первого заявления Зеленского – заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
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в мире, владимир путин, кая каллас, россия, европа, эстония, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Кая Каллас, Россия, Европа, Эстония, Евросоюз
21:55 15.08.2022 (обновлено: 22:03 15.08.2022)
 
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян

Канцлер Германии Шольц призвал не ограничивать выдачу виз всем россиянам

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе россиянам, которые против правительства.
Зеленский 8 августа призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.
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Шольц в понедельник на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северного совета в Осло прокомментировал вопрос о визах для россиян. Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением "принять санкции против тех, кто ответственен за войну". Среди "ответственных" он назвал олигархов и тех, кто получает выгоду от российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным.
"Но дело в том, что это не война российского народа, это война Путина. Мы должны здесь сохранять ясность", - добавил он. Фраза "война Путина" после начала российской спецоперации на Украине часто звучит из уст западных политиков и в европейских и американских СМИ.
Отвечая на вопрос о том, что отдельные страны отказываются выдавать россиянам туристические визы и не является ли это признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что "единство Европейского союза сохраняется".
"Важно, что мы дискустируем. В демократическом мире нужны дискуссии. Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать", – сказал канцлер ФРГ.
По его словам, "многие люди бегут из России" из-за несогласия с властями.
"Они бежали во многие страны Европы, они бежали с соседние с Россией страны. Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе", - сказал он.
Премьер Эстонии Кая Каллас 9 августа – на следующий день после первого заявления Зеленского – заявила, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".
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