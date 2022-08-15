https://ria.ru/20220815/virusy-1809675464.html
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов - РИА Новости, 15.08.2022
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:00
2022-08-15T13:00
2022-08-15T13:00
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
вероника скворцова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Центр стратегического планирования создаёт целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов", - сказала Скворцова журналистам.
https://ria.ru/20220815/fmba-1809668698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, вероника скворцова
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия, Вероника Скворцова
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов
Скворцова рассказала о разработке ФМБА тест-систем на выявление всех известных вирусов