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ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов - РИА Новости, 15.08.2022
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ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов - РИА Новости, 15.08.2022
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:00
2022-08-15T13:00
общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
вероника скворцова
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Центр стратегического планирования создаёт целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов", - сказала Скворцова журналистам.
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, вероника скворцова
Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия, Вероника Скворцова
13:00 15.08.2022
 
ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов

Скворцова рассказала о разработке ФМБА тест-систем на выявление всех известных вирусов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Центр стратегического планирования создаёт целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов", - сказала Скворцова журналистам.
Стенд ФМБА России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:46
ФМБА разработало два новых препарата от лепры и малярии
 
ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РоссияВероника Скворцова
 
 
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