https://ria.ru/20220815/virusy-1809675464.html

ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов

ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов - РИА Новости, 15.08.2022

ФМБА разрабатывает линейку тест-систем на выявление всех известных вирусов

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:00

2022-08-15T13:00

2022-08-15T13:00

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

вероника скворцова

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрабатывают линейку высококачественных тест-систем на выявление всех известных вирусов, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Центр стратегического планирования создаёт целую линейку высококачественных тест-систем на ПЦР-анализ вообще всех известных вирусов", - сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20220815/fmba-1809668698.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, вероника скворцова