https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html

Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября

Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября - РИА Новости, 15.08.2022

Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября

Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:08

2022-08-15T21:08

2022-08-15T21:58

в мире

сша

калифорния

дело александра винника

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САН-ФРАНЦИСКО, 15 авг – РИА Новости. Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться под стражей, заявила в понедельник судья Сэлли Ким.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, во время состоявшихся в понедельник слушаний Винник был одет в темно-коричневую рубашку и синюю тюремную форму поверх нее, его руки были скованы наручниками. Лицо россиянина было скрыто медицинской маской. После того, как судья в течение нескольких минут заслушал информацию по его делу, Винник остался в зале, пока рассматривались другие дела.Во время сегодняшнего заседания лицо россиянина выражало спокойствие.Ожидается, что его интересы будет представлять государственный защитник - юрист по имени Дэвид Ризк.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.Сам россиянин отвергает предъявленные ему обвинения. Ранее американский суд отказался освободить Винника под залог.

https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, калифорния, дело александра винника