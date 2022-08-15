https://ria.ru/20220815/vinnik-1809856914.html
Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября
Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября - РИА Новости, 15.08.2022
Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября
Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:08
2022-08-15T21:08
2022-08-15T21:58
в мире
сша
калифорния
дело александра винника
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САН-ФРАНЦИСКО, 15 авг – РИА Новости. Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться под стражей, заявила в понедельник судья Сэлли Ким.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, во время состоявшихся в понедельник слушаний Винник был одет в темно-коричневую рубашку и синюю тюремную форму поверх нее, его руки были скованы наручниками. Лицо россиянина было скрыто медицинской маской. После того, как судья в течение нескольких минут заслушал информацию по его делу, Винник остался в зале, пока рассматривались другие дела.Во время сегодняшнего заседания лицо россиянина выражало спокойствие.Ожидается, что его интересы будет представлять государственный защитник - юрист по имени Дэвид Ризк.Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. В США его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.Сам россиянин отвергает предъявленные ему обвинения. Ранее американский суд отказался освободить Винника под залог.
https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, дело александра винника
В мире, США, Калифорния, Дело Александра Винника
21:08 15.08.2022 (обновлено: 21:58 15.08.2022)
Новое заседание по делу Винника пройдет в США 27 сентября
Судья Ким: новое заседание по делу россиянина Винника пройдет в США 27 сентября
САН-ФРАНЦИСКО, 15 авг – РИА Новости. Следующее судебное заседание по делу экстрадированного в США гражданина России Александра Винника состоится 27 сентября, до тех пор россиянин будет оставаться под стражей, заявила в понедельник судья Сэлли Ким.
"Следующее заседание назначено на 09.30 утра 27 сентября. Винник останется под стражей", - объявила Ким, которая рассматривает дело россиянина в суде штата Калифорния.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, во время состоявшихся в понедельник слушаний Винник был одет в темно-коричневую рубашку и синюю тюремную форму поверх нее, его руки были скованы наручниками. Лицо россиянина было скрыто медицинской маской. После того, как судья в течение нескольких минут заслушал информацию по его делу, Винник остался в зале, пока рассматривались другие дела.
Во время сегодняшнего заседания лицо россиянина выражало спокойствие.
Ожидается, что его интересы будет представлять государственный защитник - юрист по имени Дэвид Ризк.
Винник содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния
. В США
его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считают американцы, было отмыто 4 миллиарда долларов. В случае признания виновным 42-летнему россиянину грозит 55 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненное заключение.
Сам россиянин отвергает предъявленные ему обвинения. Ранее американский суд отказался освободить Винника под залог.