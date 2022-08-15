https://ria.ru/20220815/vertolety-1809761413.html

Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии за ремонт украинских вертолетов

Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии за ремонт украинских вертолетов - РИА Новости, 15.08.2022

Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии за ремонт украинских вертолетов

Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022"... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:08

2022-08-15T16:08

2022-08-15T17:37

безопасность

россия

болгария

чехия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

украина

форум "армия-2022"

дмитрий шугаев

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.Он пояснил, что Москва направила всем государствам, заявившим о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий. "У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — сказал Шугаев.Кроме того, по его словам, Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.Глава ФСВТС рассказал также, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину."Вопиющим примером является незаконная передача США Украине, вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями, ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", — сказал он.Шугаев отметил, что у ФСВТС есть механизм противодействия таким незаконным поставкам и она активно им пользуется."Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту", — добавил глава ФСВТС.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220520/vertolety-1789729591.html

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болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, болгария, чехия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), украина, форум "армия-2022", дмитрий шугаев