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Около двух тысяч оренбуржцев приняли участие в велогонке "Степь" - РИА Новости, 15.08.2022
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Оренбургская область
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Около двух тысяч оренбуржцев приняли участие в велогонке "Степь"
Около двух тысяч оренбуржцев приняли участие в велогонке "Степь" - РИА Новости, 15.08.2022
Около двух тысяч оренбуржцев приняли участие в велогонке "Степь"
Порядка двух тысяч любителей велоспорта приняли участие в велогонке "Степь" и праздновании Всероссийского Дня физкультурника в Оренбуржье, который прошел в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:41
2022-08-15T12:41
оренбургская область
денис паслер
оренбург
велогонки
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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Порядка двух тысяч любителей велоспорта приняли участие в велогонке "Степь" и праздновании Всероссийского Дня физкультурника в Оренбуржье, который прошел в минувшее воскресенье, 14 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.Спортивный праздник стартовал с велопарада, который возглавил глава региона Денис Паслер. Далее прошли любительские соревнования на трех дистанциях – 20, 40 и 80 километров. Старт и финиш располагались у стадиона "Оренбург" на улице Новой. Основная часть дистанции проходила по улицам Оренбурга. Велосипедисты, уложившиеся во временные лимиты по результатам велогонки, получили памятные медали и футболки финишеров."Здорово, что нас сегодня так много! Велогонка – отличная возможность бросить вызов самому себе, проверить свои силы и, конечно, побороться за победу. Сейчас в Оренбургской области этим видом спорта занимаются больше трех тысяч человек. Ваш пример послужит тому, чтобы количество велосипедистов, спортсменов у нас увеличивалось. В области ежегодно появляются новые спортивные комплексы. С 2019 года мы построили 32 площадки ГТО (сейчас строим еще восемь) и пять новых футбольных полей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона во время обращения к участникам велопробега.Паслер сказал, что в регионе ведется серьезная работа по развитию спортивной инфраструктуры - приводятся в порядок футбольные поля и беговые дорожки.На церемонии открытия спортивного праздника губернатор вручил паралимпийской чемпионке по плаванию, заслуженному мастеру спорта России Виктории Ищиуловой сертификат на приобретение жилья."Это новая мера поддержки наших спортсменов, которые достойно представляют Оренбуржье на мировой арене. Хочу отметить, что буквально пару дней назад на заседании правительства было принято решение капитально отремонтировать бассейн, в котором занимается Виктория и другие спортсмены. Это бассейн "Надежда" в Орске. Теперь у вас будет еще больше возможностей для новых побед. Поздравляю!" – сказал Паслер.
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денис паслер, оренбург, велогонки
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбург, велогонки
12:41 15.08.2022
 

Около двух тысяч оренбуржцев приняли участие в велогонке "Степь"

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Участники велогонки "Степь" в Оренбурге
Участники велогонки Степь в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Порядка двух тысяч любителей велоспорта приняли участие в велогонке "Степь" и праздновании Всероссийского Дня физкультурника в Оренбуржье, который прошел в минувшее воскресенье, 14 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
Спортивный праздник стартовал с велопарада, который возглавил глава региона Денис Паслер. Далее прошли любительские соревнования на трех дистанциях – 20, 40 и 80 километров. Старт и финиш располагались у стадиона "Оренбург" на улице Новой. Основная часть дистанции проходила по улицам Оренбурга. Велосипедисты, уложившиеся во временные лимиты по результатам велогонки, получили памятные медали и футболки финишеров.
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"Здорово, что нас сегодня так много! Велогонка – отличная возможность бросить вызов самому себе, проверить свои силы и, конечно, побороться за победу. Сейчас в Оренбургской области этим видом спорта занимаются больше трех тысяч человек. Ваш пример послужит тому, чтобы количество велосипедистов, спортсменов у нас увеличивалось. В области ежегодно появляются новые спортивные комплексы. С 2019 года мы построили 32 площадки ГТО (сейчас строим еще восемь) и пять новых футбольных полей",- цитирует пресс-служба слова губернатора региона во время обращения к участникам велопробега.
Паслер сказал, что в регионе ведется серьезная работа по развитию спортивной инфраструктуры - приводятся в порядок футбольные поля и беговые дорожки.
"В прошлом году у нас появились семь площадок для мини-футбола, в текущем году появится еще 15. Для велосипедистов закладываем пространства во всех крупных парках, которые благоустраиваем в регионе. Как результат – число оренбуржцев, занимающихся спортом и физической культурой, продолжает расти", - сказал губернатор.
На церемонии открытия спортивного праздника губернатор вручил паралимпийской чемпионке по плаванию, заслуженному мастеру спорта России Виктории Ищиуловой сертификат на приобретение жилья.
"Это новая мера поддержки наших спортсменов, которые достойно представляют Оренбуржье на мировой арене. Хочу отметить, что буквально пару дней назад на заседании правительства было принято решение капитально отремонтировать бассейн, в котором занимается Виктория и другие спортсмены. Это бассейн "Надежда" в Орске. Теперь у вас будет еще больше возможностей для новых побед. Поздравляю!" – сказал Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургвелогонки
 
 
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