https://ria.ru/20220815/usadba-1809833495.html

В Литве усадьбе пришлось оправдываться после решения не пускать россиян

В Литве усадьбе пришлось оправдываться после решения не пускать россиян - РИА Новости, 15.08.2022

В Литве усадьбе пришлось оправдываться после решения не пускать россиян

Решение администрации популярной в Литве достопримечательности – Пакруойского поместья – не принимать посетителей с российским гражданством вызвало скандал в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:08

2022-08-15T20:08

2022-08-15T20:08

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Решение администрации популярной в Литве достопримечательности – Пакруойского поместья – не принимать посетителей с российским гражданством вызвало скандал в соцсетях, сообщает Tourdom. На странице самого большого из сохранившихся в Прибалтике поместий в ответ появились десятки гневных комментариев на литовском языке. Пользователи Сети упрекают владельцев в притеснении по национальному признаку. "Бред какой-то. Из принципа пропало желание к ним ехать. Хотели на этих выходных из Риги – не поедем", – пишет Наталия Мертене. "Думаю, ряды не только россиян, но и других посетителей будут уменьшаться", – считает Сильвериус Статкус.Среди комментирующих есть и те, кто интересуется, как туробъект планирует выявлять тех, кому доступ теперь закрыт. "Нужно ли всем посетителям предъявлять паспорт?" – спрашивает Рената Апанавичене. "Только гражданам России", – отвечает официальный паблик. По мнению представителей Пакруойского поместья, другие коллеги из туриндустрии страны могли бы тоже поддержать политику властей Литвы, принявших решение не выдавать визы гражданам России.

https://ria.ru/20220809/frantsiya-1808374404.html

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новости - туризм, литва, рига, россия, визы, достопримечательности