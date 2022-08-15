https://ria.ru/20220815/urozhay-1809806292.html

Великобритания теряет урожай из-за нехватки рабочей силы

Великобритания теряет урожай из-за нехватки рабочей силы - РИА Новости, 15.08.2022

Великобритания теряет урожай из-за нехватки рабочей силы

Урожай на сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов в Великобритании остаётся гнить на полях из-за нехватки рабочей силы для его сбора, сообщила в понедельник РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:19

2022-08-15T18:19

2022-08-15T18:31

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Урожай на сумму в десятки миллионов фунтов стерлингов в Великобритании остаётся гнить на полях из-за нехватки рабочей силы для его сбора, сообщила в понедельник газета Times со ссылкой на исследование профсоюза фермеров National Farmers' Union (NFU).По данным исследования, в котором приняли участие 199 производителей, объединяющих 22 тысяч работников, только в их хозяйствах был потерян урожай на сумму в 22 миллиона фунтов стерлингов из-за нехватки рабочих, пишет газета.В масштабе всей страны эта цифра может превысить 60 миллионов фунтов, говорится в статье. Четыре из десяти опрошенных заявили, что недостаток рабочих привёл к потере урожая, 56% сообщили о снижении объемов производства, отмечает издание. Исследование также показало, что 17% нанятых сотрудников не появились на работе, а 9% уволились раньше срока, пишет Times.Такая ситуация может привести к пустым полкам в магазинах, так как фермеры и так понесли потери в связи с Brexit и конфликтом на Украине, а также ростом цен и аномальной жарой в стране, сообщает издание.По данным газеты, для сбора урожая в полном объёме сектору необходимо 70 тысяч сезонных работников, в то время как власти предоставили только 40 тысяч виз в рамках программы по их найму.В связи с этим фермеры призывают к улучшению условий труда и к изменению правил для сезонных работников, в том числе к упрощению процедуры получения виз.На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства.После завершения переходного периода 1 января 2021 года в силу вступили новые миграционные правила: европейцы теряют прежние преимущества, у низкоквалифицированных иностранцев шансов на длительную работу в стране почти не остается, для квалифицированных меняются правила выдачи рабочих виз.Новая политика вызвала обеспокоенность у бизнес-сообщества. По их мнению, новые ограничения могут негативно сказаться на целом ряде отраслей - от сельского хозяйства и строительства до сферы обслуживания, гостиничного бизнеса и тяжелой промышленности, которые опираются на низкоквалифицированную рабочую силу.

https://ria.ru/20220729/voda-1805909608.html

https://ria.ru/20220814/britaniya-1809520063.html

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