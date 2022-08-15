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Американский военный признал, что у Украины нет шансов на победу
Американский военный признал, что у Украины нет шансов на победу - РИА Новости, 15.08.2022
Американский военный признал, что у Украины нет шансов на победу
Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода, заявил в эфире Fox News подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:39
2022-08-15T19:39
2022-08-15T19:40
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Киев оказался в патовой ситуации, из которой нет выхода, заявил в эфире Fox News подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис."Без шансов. Не существует такого военного сценария, при котором Украина одержит верх в конфликте. Это уже ясно, стоит честно признаться", — сказал военный в разговоре с ведущей шоу бывшей конгрессвуман Тулси Габбард.Дэвис признал, что попытка США "остановить Россию при помощи санкций провалилась. Если ограничения на продажу российской нефти сохранить, то в ближайшее время это "навредит США больше, чем Путину", признался он.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. Вашингтон объявил о запрете на импорт российских энергоносителей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809793870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, тулси габбард, украина, россия, в мире
США, Тулси Габбард, Украина, Россия, В мире
19:39 15.08.2022 (обновлено: 19:40 15.08.2022)
Американский военный признал, что у Украины нет шансов на победу
Отставной подполковник ВС США Дэвис в эфире Fox News предупредил о неминуемом крахе ВСУ