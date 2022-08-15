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СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2022
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СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане
СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане
Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:23
2022-08-15T18:23
в мире
украина
афганистан
сша
талибан
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в Афганистане, пишет Newsweek.Как указывает издание, из выделенных США Афганистану 134 млрд долларов, офис генинспектора изучал 63 млрд, выяснив в 2020 году, что около 19 млрд из них исчезли в связи с коррупцией и злоупотреблениями. "Эксперты предупреждают, что значительная часть помощи США Украине также может оказаться под угрозой без более строгих мер надзора", - говорится в сообщении.Занимавший должность генинспектора более 10 лет Сопко подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строго контроля нет. "Я вижу, что обычные контролирующие органы не имеют достаточных ресурсов", - сказал Сопко.Он отметил, что для улучшения контроля нужно создать новую структуру, посвященную Украине. "Потому что столько денег тратится с такой скоростью", - подчеркнул он.Со своей стороны научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес в беседе с изданием отметила, что учитывать передаваемую Украине военную технику в связи с происходящими там событиями тяжело. "Надлежащая ответственность за предоставленную помощь должна стать главным приоритетом как для американских, так и для украинских политиков", - сказала она.В начале августа 2021 года талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, украина, афганистан, сша, талибан
В мире, Украина, Афганистан, США, Талибан
18:23 15.08.2022
 
СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане

Newsweek: распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в Афганистане, пишет Newsweek.
"Всегда, вбрасывая столько денег в такие короткие сроки в одну страну, надзор нужно иметь с самого начала", - заявил изданию бывший специальный генинспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко.
Как указывает издание, из выделенных США Афганистану 134 млрд долларов, офис генинспектора изучал 63 млрд, выяснив в 2020 году, что около 19 млрд из них исчезли в связи с коррупцией и злоупотреблениями. "Эксперты предупреждают, что значительная часть помощи США Украине также может оказаться под угрозой без более строгих мер надзора", - говорится в сообщении.
Занимавший должность генинспектора более 10 лет Сопко подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строго контроля нет. "Я вижу, что обычные контролирующие органы не имеют достаточных ресурсов", - сказал Сопко.
Он отметил, что для улучшения контроля нужно создать новую структуру, посвященную Украине. "Потому что столько денег тратится с такой скоростью", - подчеркнул он.
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Со своей стороны научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес в беседе с изданием отметила, что учитывать передаваемую Украине военную технику в связи с происходящими там событиями тяжело. "Надлежащая ответственность за предоставленную помощь должна стать главным приоритетом как для американских, так и для украинских политиков", - сказала она.
В начале августа 2021 года талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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