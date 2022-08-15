СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане
Newsweek: распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в Афганистане, пишет Newsweek.
"Всегда, вбрасывая столько денег в такие короткие сроки в одну страну, надзор нужно иметь с самого начала", - заявил изданию бывший специальный генинспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко.
Как указывает издание, из выделенных США Афганистану 134 млрд долларов, офис генинспектора изучал 63 млрд, выяснив в 2020 году, что около 19 млрд из них исчезли в связи с коррупцией и злоупотреблениями. "Эксперты предупреждают, что значительная часть помощи США Украине также может оказаться под угрозой без более строгих мер надзора", - говорится в сообщении.
Занимавший должность генинспектора более 10 лет Сопко подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строго контроля нет. "Я вижу, что обычные контролирующие органы не имеют достаточных ресурсов", - сказал Сопко.
Он отметил, что для улучшения контроля нужно создать новую структуру, посвященную Украине. "Потому что столько денег тратится с такой скоростью", - подчеркнул он.
Со своей стороны научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес в беседе с изданием отметила, что учитывать передаваемую Украине военную технику в связи с происходящими там событиями тяжело. "Надлежащая ответственность за предоставленную помощь должна стать главным приоритетом как для американских, так и для украинских политиков", - сказала она.
В начале августа 2021 года талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность