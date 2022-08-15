https://ria.ru/20220815/ukraina-1809808241.html

СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане

СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане - РИА Новости, 15.08.2022

СМИ: выделенные США Украине средства могут пропасть, как в Афганистане

Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T18:23

2022-08-15T18:23

2022-08-15T18:23

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Распределение выделяемых США Украине средств находится без должного контроля американских структур, их судьба может повторить миллиарды пропавших долларов в Афганистане, пишет Newsweek.Как указывает издание, из выделенных США Афганистану 134 млрд долларов, офис генинспектора изучал 63 млрд, выяснив в 2020 году, что около 19 млрд из них исчезли в связи с коррупцией и злоупотреблениями. "Эксперты предупреждают, что значительная часть помощи США Украине также может оказаться под угрозой без более строгих мер надзора", - говорится в сообщении.Занимавший должность генинспектора более 10 лет Сопко подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строго контроля нет. "Я вижу, что обычные контролирующие органы не имеют достаточных ресурсов", - сказал Сопко.Он отметил, что для улучшения контроля нужно создать новую структуру, посвященную Украине. "Потому что столько денег тратится с такой скоростью", - подчеркнул он.Со своей стороны научный сотрудник ассоциации по контролю над вооружениями Габриела Ивелис Роза-Хернандес в беседе с изданием отметила, что учитывать передаваемую Украине военную технику в связи с происходящими там событиями тяжело. "Надлежащая ответственность за предоставленную помощь должна стать главным приоритетом как для американских, так и для украинских политиков", - сказала она.В начале августа 2021 года талибы ("Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809793870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, афганистан, сша, талибан