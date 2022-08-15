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Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США - РИА Новости, 15.08.2022
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Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США
Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США - РИА Новости, 15.08.2022
Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США
Поставляемое Вашингтоном на Украину оружие может быть перепродано в третьи страны, что подорвет репутацию США и нанесет потенциальный ущерб их безопасности,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:44
2022-08-15T18:16
в мире
владимир зеленский
украина
нато
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Поставляемое Вашингтоном на Украину оружие может быть перепродано в третьи страны, что подорвет репутацию США и нанесет потенциальный ущерб их безопасности, заявил в комментарии Newsweek бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан."Риск из-за отправки оружия состоит в том, что наши Javelin, противотанковые орудия или даже "Стингеры" могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал другой стороне. Это нанесет огромный ущерб, если какая-нибудь террористическая группа на Ближнем Востоке объявится с нашими Javelin, которые мы поставили Киеву", — сказал он.По мнению Кансиана, есть и опасность того, что американское оружие на Украине окажется направленным против гражданских лиц. Обнародование такого случая в прессе приведет к подрыву двухпартийного единства в конгрессе США и к прекращению помощи правительству Владимира Зеленского, добавил эксперт.Американский аналитик выразил обеспокоенность из-за коррупции на Украине и выступил за усиление надзора за отправляемой помощью, даже если это грозит замедлением поставок.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, конгресс сша, вооруженные силы украины, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, США
17:44 15.08.2022 (обновлено: 18:16 15.08.2022)
 
Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США

Экс-аналитик Белого дома Кансиан: продажа Киевом американского оружия ударит по Вашингтону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Поставляемое Вашингтоном на Украину оружие может быть перепродано в третьи страны, что подорвет репутацию США и нанесет потенциальный ущерб их безопасности, заявил в комментарии Newsweek бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан.
"Риск из-за отправки оружия состоит в том, что наши Javelin, противотанковые орудия или даже "Стингеры" могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал другой стороне. Это нанесет огромный ущерб, если какая-нибудь террористическая группа на Ближнем Востоке объявится с нашими Javelin, которые мы поставили Киеву", — сказал он.
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По мнению Кансиана, есть и опасность того, что американское оружие на Украине окажется направленным против гражданских лиц. Обнародование такого случая в прессе приведет к подрыву двухпартийного единства в конгрессе США и к прекращению помощи правительству Владимира Зеленского, добавил эксперт.
Американский аналитик выразил обеспокоенность из-за коррупции на Украине и выступил за усиление надзора за отправляемой помощью, даже если это грозит замедлением поставок.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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