17:44 15.08.2022 (обновлено: 18:16 15.08.2022)
Американский чиновник рассказал, как Украина погубит США
Экс-аналитик Белого дома Кансиан: продажа Киевом американского оружия ударит по Вашингтону
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Поставляемое Вашингтоном на Украину оружие может быть перепродано в третьи страны, что подорвет репутацию США и нанесет потенциальный ущерб их безопасности, заявил в комментарии Newsweek бывший аналитик Белого дома Марк Кансиан.
"Риск из-за отправки оружия состоит в том, что наши Javelin, противотанковые орудия или даже "Стингеры" могут оказаться в чужих руках, потому что кто-то на Украине перенаправил их и продал другой стороне. Это нанесет огромный ущерб, если какая-нибудь террористическая группа на Ближнем Востоке объявится с нашими Javelin, которые мы поставили Киеву", — сказал он.
По мнению Кансиана, есть и опасность того, что американское оружие на Украине окажется направленным против гражданских лиц. Обнародование такого случая в прессе приведет к подрыву двухпартийного единства в конгрессе США и к прекращению помощи правительству Владимира Зеленского, добавил эксперт.
Американский аналитик выразил обеспокоенность из-за коррупции на Украине и выступил за усиление надзора за отправляемой помощью, даже если это грозит замедлением поставок.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.