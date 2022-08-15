https://ria.ru/20220815/ukraina-1809719489.html
Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября
Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября - РИА Новости, 15.08.2022
Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября
Парламент Украины поддержал продление военного положения и срока всеобщей мобилизации на 90 дней – до 21 ноября, сообщил в понедельник депутат Верховной рады... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:35
2022-08-15T14:35
2022-08-15T14:43
в мире
украина
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Парламент Украины поддержал продление военного положения и срока всеобщей мобилизации на 90 дней – до 21 ноября, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба голосования "за" - 328 депутатов", - написал Железняк у себя в Telegram-канале.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.
https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины
14:35 15.08.2022 (обновлено: 14:43 15.08.2022)
Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября
Депутат Железняк: Рада поддержала продление военного положения на Украине на 90 дней