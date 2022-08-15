https://ria.ru/20220815/ukraina-1809719489.html

Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября

Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября - РИА Новости, 15.08.2022

Рада поддержала продление военного положения до 21 ноября

Парламент Украины поддержал продление военного положения и срока всеобщей мобилизации на 90 дней – до 21 ноября, сообщил в понедельник депутат Верховной рады... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:35

2022-08-15T14:35

2022-08-15T14:43

в мире

украина

специальная военная операция на украине

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Парламент Украины поддержал продление военного положения и срока всеобщей мобилизации на 90 дней – до 21 ноября, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба голосования "за" - 328 депутатов", - написал Железняк у себя в Telegram-канале.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа.

https://ria.ru/20220814/ukraina-1809461024.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, верховная рада украины