https://ria.ru/20220815/ukraina-1809660221.html
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 15.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:28
2022-08-15T12:28
2022-08-15T14:12
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой народной республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:28 15.08.2022 (обновлено: 14:12 15.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона и перехватила два снаряда РСЗО в ДНР