https://ria.ru/20220815/ukraina-1809660221.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона - РИА Новости, 15.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила три украинских дрона

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:28

2022-08-15T12:28

2022-08-15T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой народной республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО перехватила два реактивных снаряда систем залпового огня в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)