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Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 15.08.2022
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром
Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:26
2022-08-15T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", говорится в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки
Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки
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безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
12:26 15.08.2022 (обновлено: 17:23 15.08.2022)
 
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром

Минобороны России заявило о ликвидации половины состава 15-го батальона 58-й бригады ВСУ

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России.
"В районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", говорится в сообщении Минобороны.
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