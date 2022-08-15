https://ria.ru/20220815/ukraina-1809659400.html
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 15.08.2022
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром
Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:26
2022-08-15T12:26
2022-08-15T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", говорится в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки
Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки
2022-08-15T12:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
12:26 15.08.2022 (обновлено: 17:23 15.08.2022)
Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром
Минобороны России заявило о ликвидации половины состава 15-го батальона 58-й бригады ВСУ