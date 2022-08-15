https://ria.ru/20220815/ukraina-1809659400.html

Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром

Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром - РИА Новости, 15.08.2022

Минобороны России рассказало о потерях украинских войск под Соледаром

Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:26

2022-08-15T12:26

2022-08-15T17:23

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская артиллерия ликвидировала более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, заявили в понедельник в Минобороны России."В районе населенного пунктов Марьинка в ДНР артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона бригады. На Соледарском направлении в результате наступления и огня ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ", говорится в сообщении Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки Конашенков о работе российских и союзных сил на Украине за прошедшие сутки 2022-08-15T12:26 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины