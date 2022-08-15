https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов" - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:21
2022-08-15T11:21
2022-08-15T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809637848_0:69:883:566_1920x0_80_0_0_6e529a6110055d0260ef4c41dce4d468.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области.Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны."За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — пишет портал.По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По последним данным Минобороны, за время спецоперации российские военные уничтожили не менее 267 украинских самолетов и 148 вертолетов.
https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809637848_0:0:1120:840_1920x0_80_0_0_8753cfc6acd4448925407149230b6651.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область
11:21 15.08.2022 (обновлено: 12:37 15.08.2022)
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
На Украине ликвидировали награжденного орденом мужества летчика ВСУ Антона Листопада