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СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов" - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов" - РИА Новости, 15.08.2022
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:21
2022-08-15T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области.Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны."За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — пишет портал.По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По последним данным Минобороны, за время спецоперации российские военные уничтожили не менее 267 украинских самолетов и 148 вертолетов.
https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html
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в мире, украина, ивано-франковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область
11:21 15.08.2022 (обновлено: 12:37 15.08.2022)
 
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"

На Украине ликвидировали награжденного орденом мужества летчика ВСУ Антона Листопада

© Фото : Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного советаАнтон Листопад
Антон Листопад - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета
Антон Листопад. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области.
Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны.
"За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — пишет портал.
По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".
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По последним данным Минобороны, за время спецоперации российские военные уничтожили не менее 267 украинских самолетов и 148 вертолетов.
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