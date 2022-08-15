https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html

СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"

СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов" - РИА Новости, 15.08.2022

СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"

Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская"... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:21

2022-08-15T11:21

2022-08-15T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ивано-франковская область

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Во время российской военной спецоперации ликвидирован Антон Листопад, которого называли "одним из лучших летчиков Украины", сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области.Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны."За несколько дней до гибели, в День Воздушных сил Украины, он получил от президента орден "За мужество" III степени", — пишет портал.По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По последним данным Минобороны, за время спецоперации российские военные уничтожили не менее 267 украинских самолетов и 148 вертолетов.

https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ивано-франковская область