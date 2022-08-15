В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами, сообщили СМИ
Радио Cadena SER: в Испании полиция расследует уже более 260 жалоб об уколах шприцами
Сотрудник полиции в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании рассматривают уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах, сообщает радиостанция Cadena SER.
"Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодежи шприцами в ночных заведениях", - говорится в сообщении.
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В начале августа министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что правоохранительные органы рассматривают порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.
Сообщается, что на настоящий момент Гражданской гвардии и Национальной полиции известно в общей сложности о 203 жалобах за период с 3 июля по 10 августа. Отмечается, что к ним следует добавить еще как минимум 59 случаев: 23 из них зарегистрированы в Каталонии, еще 20 - в Наварре и 16 - в Стране Басков.
По данным Cadena SER, правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан. Также сообщается, что в последнее время жалобы в связи с уколами шприцами участились.
Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.