https://ria.ru/20220815/ukoly-1809630038.html

В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами, сообщили СМИ

В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

В Испании расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами, сообщили СМИ

Правоохранительные органы Испании рассматривают уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах, сообщает радиостанция Cadena SER. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:14

2022-08-15T11:14

2022-08-15T11:14

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании рассматривают уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах, сообщает радиостанция Cadena SER."Силы безопасности расследуют более 260 заявлений об уколах молодежи шприцами в ночных заведениях", - говорится в сообщении.В начале августа министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что правоохранительные органы рассматривают порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.Сообщается, что на настоящий момент Гражданской гвардии и Национальной полиции известно в общей сложности о 203 жалобах за период с 3 июля по 10 августа. Отмечается, что к ним следует добавить еще как минимум 59 случаев: 23 из них зарегистрированы в Каталонии, еще 20 - в Наварре и 16 - в Стране Басков.По данным Cadena SER, правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан. Также сообщается, что в последнее время жалобы в связи с уколами шприцами участились.Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников стали, в частности, несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.

https://ria.ru/20210803/ukol-1744128805.html

https://ria.ru/20220814/shprits-1809564982.html

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наварра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, каталония, наварра