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Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран

Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран - РИА Новости, 15.08.2022

Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран

Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:15

2022-08-15T16:15

2022-08-15T16:15

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд.Как отмечается в послании Ахунда по случаю первой годовщины прихода талибов к власти в Афганистане, "мир должен" укрепить свои отношения с ними, установить хорошие политические связи. Ахунд также попросил народ быть благодарным за приход к власти талибов.Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон