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Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран - РИА Новости, 15.08.2022
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Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран
Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран - РИА Новости, 15.08.2022
Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран
Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:15
2022-08-15T16:15
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд.Как отмечается в послании Ахунда по случаю первой годовщины прихода талибов к власти в Афганистане, "мир должен" укрепить свои отношения с ними, установить хорошие политические связи.&nbsp;Ахунд также попросил народ быть благодарным за приход к власти талибов.Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил&nbsp; Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН
16:15 15.08.2022
 
Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран

И.о. премьер-министра Афганистана Ахунд: талибы не представляют угрозу для других стран

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд.
Как отмечается в послании Ахунда по случаю первой годовщины прихода талибов к власти в Афганистане, "мир должен" укрепить свои отношения с ними, установить хорошие политические связи. 
Ахунд также попросил народ быть благодарным за приход к власти талибов.
Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил  Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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США не могут стереть вину за беды Афганистана, заявил посол России в Кабуле
 
В миреАфганистанКабул (город)ТалибанООН
 
 
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