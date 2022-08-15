Талибы заявили, что не представляют угрозу для других стран
И.о. премьер-министра Афганистана Ахунд: талибы не представляют угрозу для других стран
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* не представляет угрозу для других стран, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд.
Как отмечается в послании Ахунда по случаю первой годовщины прихода талибов к власти в Афганистане, "мир должен" укрепить свои отношения с ними, установить хорошие политические связи.
Ахунд также попросил народ быть благодарным за приход к власти талибов.
Ранее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность