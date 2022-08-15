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Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/ugledar-1809670104.html
Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром
Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром - РИА Новости, 15.08.2022
Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром
Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар, заявил... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:49
2022-08-15T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар, заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин."Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом и развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории", - сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин
12:49 15.08.2022
 
Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром

Басурин: союзные силы прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники Народной милиции ДНР
Сотрудники Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники Народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар, заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.
"Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом и развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории", - сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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