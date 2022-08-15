https://ria.ru/20220815/ugledar-1809670104.html

Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром

Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром - РИА Новости, 15.08.2022

Союзные силы прорвали линию обороны рядом с Угледаром

Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар, заявил... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:49

2022-08-15T12:49

2022-08-15T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали линию обороны рядом с населенным пунктом Угледар, заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин."Если говорить про Угледар, мы можем официально сказать, что мы прорвали линию обороны, которая находилась рядом с этим населенным пунктом и развиваем успех в том направлении, которое обозначено по генеральному плану освобождения нашей территории", - сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия-1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин