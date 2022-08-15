https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809791518.html

Китай проведет военные учения в Южно-Китайском море

Китай проведет военные учения в Южно-Китайском море - РИА Новости, 15.08.2022

Китай проведет военные учения в Южно-Китайском море

Китай во вторник проведет военные учения в нескольких участках Южно-Китайского моря недалеко от побережья провинции Гуандун на юге страны, следует из заявления... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:35

2022-08-15T17:35

2022-08-15T17:36

в мире

южно-китайское море

гуандун

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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Китай во вторник проведет военные учения в нескольких участках Южно-Китайского моря недалеко от побережья провинции Гуандун на юге страны, следует из заявления Управления КНР по обеспечению безопасности на море."Управление по обеспечению безопасности на море провинции Гуандун предупреждает, что 16 августа с 12.00 по 18.00 (7.00-13.00 по мск - ред.) в пяти зонах Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения", - говорится в сообщении.Из приведенных в сообщении координат следует, что учения будут проводиться недалеко от городского округа Шаньвэй провинции Гуандун. Сообщается, что проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен.Других подробностей не приводится.

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809691597.html

южно-китайское море

гуандун

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в мире, южно-китайское море, гуандун