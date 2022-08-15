https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html

Китайская армия начала учения близ Тайваня

Китайская армия начала учения близ Тайваня - РИА Новости, 15.08.2022

Китайская армия начала учения близ Тайваня

Китайская армия начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:08

2022-08-15T10:08

2022-08-15T11:00

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тайвань

китай

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Китайская армия начала очередные военные учения у берегов Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, слова которого приводятся на странице ведомства в WeChat.Так он прокомментировал визит на остров делегации американских конгрессменов."Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора", — сказал У Цянь.Он добавил, что НОАК продолжает совершенствовать боевую подготовку, чтобы стойко защищать суверенитет и территориальную целостность Китая и решительно пресекать любые формы сепаратизма на Тайване и внешнее вмешательство.По словам У Цяня, действия США серьезно нарушают "принцип одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. "Нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, подают неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", полностью обнажают лицо США как разрушителя мира и стабильности в Тайваньском проливе", — сказал представитель Минобороны.Он подчеркнул, что Тайвань — это часть Китая и иностранные силы не должны вмешиваться в этот вопрос.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что они встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и острова, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.Это еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и так возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай