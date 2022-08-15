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Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19
Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022
Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19
Препарат, способный остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19, получили ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Казахстана. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:00
2022-08-15T03:00
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Препарат, способный остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19, получили ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Казахстана. Результаты опубликованы в журнале Molecules.Пандемия коронавируса еще не закончилась, а клинически одобренных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, все еще очень мало, считают специалисты. Как объяснили ученые, препараты прямого противовирусного действия должны быть способны распознавать вирусные белки, связываться с ними и подавлять функции вирусных ферментов.По словам исследователей, на данный момент в России нет ни одного такого одобренного препарата, а, например, в США предоставлено полное одобрение только одному соединению. Другой частично одобренный в США препарат оказался неэффективен против наиболее распространенного сейчас омикрон-штамма. Еще одно соединение, одобренное в некоторых странах, по словам ученых, не показало эффективности при испытаниях, а также является токсичным даже в терапевтических дозах.Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов. Синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, команда специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом.Новое соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.Исследование выполнено совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.
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коронавирус covid-19, тюменский государственный университет, россия, сша, навигатор абитуриента, университетская наука, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Наука, Коронавирус COVID-19, Тюменский государственный университет, Россия, США, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Препарат, способный остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19, получили ученые ТюмГУ
совместно с коллегами из Казахстана. Результаты опубликованы в журнале Molecules
.
Пандемия коронавируса еще не закончилась, а клинически одобренных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, все еще очень мало, считают специалисты. Как объяснили ученые, препараты прямого противовирусного действия должны быть способны распознавать вирусные белки, связываться с ними и подавлять функции вирусных ферментов.
По словам исследователей, на данный момент в России нет ни одного такого одобренного препарата, а, например, в США предоставлено полное одобрение только одному соединению. Другой частично одобренный в США препарат оказался неэффективен против наиболее распространенного сейчас омикрон-штамма. Еще одно соединение, одобренное в некоторых странах, по словам ученых, не показало эффективности при испытаниях, а также является токсичным даже в терапевтических дозах.
Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов. Синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, команда специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом.
“Одно из семи полученных нами соединений показало противовирусную активность. Оно токсично для вирусных клеток и способно подавлять размножение SARS-CoV-2 при концентрации в пределах фармакологически безопасного диапазона. Изученный нами класс веществ является структурным аналогом природных соединений, подавляющих рост вируса ВИЧ-1”, — рассказала лаборант-исследователь Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Алена Сталинская.
Новое соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.
Исследование выполнено совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.