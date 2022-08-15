https://ria.ru/20220815/tyumgu-1808914479.html

Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19

Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2022

Ученые России и Казахстана нашли новое соединение для борьбы с COVID-19

Препарат, способный остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19, получили ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Казахстана. Результаты опубликованы в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T03:00

2022-08-15T03:00

2022-08-15T03:00

наука

коронавирус covid-19

тюменский государственный университет

россия

сша

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университетская наука

общество

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Препарат, способный остановить размножение вируса, вызывающего COVID-19, получили ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Казахстана. Результаты опубликованы в журнале Molecules.Пандемия коронавируса еще не закончилась, а клинически одобренных лекарств против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, все еще очень мало, считают специалисты. Как объяснили ученые, препараты прямого противовирусного действия должны быть способны распознавать вирусные белки, связываться с ними и подавлять функции вирусных ферментов.По словам исследователей, на данный момент в России нет ни одного такого одобренного препарата, а, например, в США предоставлено полное одобрение только одному соединению. Другой частично одобренный в США препарат оказался неэффективен против наиболее распространенного сейчас омикрон-штамма. Еще одно соединение, одобренное в некоторых странах, по словам ученых, не показало эффективности при испытаниях, а также является токсичным даже в терапевтических дозах.Для поиска новых препаратов против SARS-CoV-2 ученые Тюменского государственного университета исследовали соединения класса эпоксибензооксоцинопиридинов. Синтезировав и проанализировав несколько соединений этого класса, команда специалистов выделила препарат-лидер, обладающий большим потенциалом в борьбе с вирусом.Новое соединение представляет собой эпоксибензооксоцинопиридин с присоединенной группой дигидрохиноксалин-2-она, рассказали исследователи. По их словам, его полумаксимальная эффективная концентрация составляет 2,23 мкг/мкл, что позволяет использовать его в лекарственных препаратах.Исследование выполнено совместно со специалистами казахстанского Национального Центра Биотехнологии. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование нового препарата и подготовить его для испытаний на живых организмах.

https://ria.ru/20220801/urfu-1805805907.html

https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805492021.html

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коронавирус covid-19, тюменский государственный университет, россия, сша, навигатор абитуриента, университетская наука, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии