11:33 15.08.2022 (обновлено: 12:11 15.08.2022)
Тыщука назначили гендиректором "Победы"
Гендиректором "Победы" назначили бывшего первого замгендиректора "Авроры" Дмитрия Тыщука
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Совет директоров "Победы" назначил генеральным директором лоукостера Дмитрия Тыщука, который ранее занимал должность первого замгендиректора "Авроры", сообщает компания.
"Решением совета директоров авиакомпании "Победа" по итогам заседания, состоявшегося 12 августа 2022 года, на должность генерального директора лоукостера избран Дмитрий Тыщук", - говорится в сообщении.
Он утвержден на должность сроком на пять лет и приступает к непосредственному исполнению обязанностей 16 августа.
Тыщук с 2013 года занимал пост первого заместителя генерального директора авиакомпании "Аврора". "Победа" отмечает, что при его непосредственном управлении увеличивались объемы перевозок и открытие новых направлений в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы повышения транспортной доступности.
"Члены совета директоров выразили уверенность, что под руководством Дмитрия Тыщука "Победа" продолжит удивлять отрасль новыми рекордами и сохранит свою уникальность и эффективность", - говорится в сообщении.
Прежний гендиректор лоукостера Андрей Калмыков в марте покинул компанию. Временно исполняющим обязанности с 5 марта был назначен замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению Андрей Юриков.