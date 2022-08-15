https://ria.ru/20220815/tyschuk-1809636944.html

Тыщука назначили гендиректором "Победы"

Тыщука назначили гендиректором "Победы" - РИА Новости, 15.08.2022

Тыщука назначили гендиректором "Победы"

Совет директоров "Победы" назначил генеральным директором лоукостера Дмитрия Тыщука, который ранее занимал должность первого замгендиректора "Авроры", сообщает... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:33

2022-08-15T11:33

2022-08-15T12:11

россия

победа (авиакомпания)

"аврора"

общество

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Совет директоров "Победы" назначил генеральным директором лоукостера Дмитрия Тыщука, который ранее занимал должность первого замгендиректора "Авроры", сообщает компания.Он утвержден на должность сроком на пять лет и приступает к непосредственному исполнению обязанностей 16 августа.Тыщук с 2013 года занимал пост первого заместителя генерального директора авиакомпании "Аврора". "Победа" отмечает, что при его непосредственном управлении увеличивались объемы перевозок и открытие новых направлений в Дальневосточном федеральном округе в рамках программы повышения транспортной доступности."Члены совета директоров выразили уверенность, что под руководством Дмитрия Тыщука "Победа" продолжит удивлять отрасль новыми рекордами и сохранит свою уникальность и эффективность", - говорится в сообщении.Прежний гендиректор лоукостера Андрей Калмыков в марте покинул компанию. Временно исполняющим обязанности с 5 марта был назначен замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению Андрей Юриков.

https://ria.ru/20220601/pobeda-1792371713.html

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Владимир Лаврентьев

россия, победа (авиакомпания), "аврора", общество, новости - туризм