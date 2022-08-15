https://ria.ru/20220815/tury-1809582505.html

Туроператор прояснил ситуацию с покупками путевок в Европу из России

Туроператор прояснил ситуацию с покупками путевок в Европу из России - РИА Новости, 15.08.2022

Туроператор прояснил ситуацию с покупками путевок в Европу из России

Покупки путевок в Европу из России летом сократились до единичных значений относительно бронирования за аналогичный период 2021 и 2019 годов, на турпотоке... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:33

2022-08-15T04:33

2022-08-15T10:21

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Покупки путевок в Европу из России летом сократились до единичных значений относительно бронирования за аналогичный период 2021 и 2019 годов, на турпотоке сказался в том числе рост цен и сложности с подачей виз, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour.В компании отметили, что из доступных в настоящий момент россиянам европейских направлений наибольшим спросом пользуется Греция. Среди других европейских стран, куда сейчас могут отправиться путешественники из РФ по линии Tez Tour — Болгария, Италия, Испания, Португалия."На турпотоке в Европу также сказываются рост цен и некоторые сложности с выдачей виз. Подорожание, в свою очередь, вызвано увеличением времени полета и колебаниями курса валют. Так как вместо следования прямым маршрутом россиянам теперь приходится выбирать перелеты со стыковкой, а основными пересадочными хабами являются Стамбул и Дубай, цены на данных направлениях не просто растут, а на отдельные даты даже зашкаливают", — сказали в компании.В туроператоре отметили, что отсутствие прямого авиасообщения с Европой и возможности въехать в некоторые страны ЕС воспринимается на российском рынке не так остро ввиду того, что этот регион так и не стал в полной мере доступным россиянам с начала пандемии коронавируса."Амбассадорами в 2021 году стали Греция и Кипр, и отсутствие прямых рейсов на этих направлениях сейчас наиболее заметно. Среди самых востребованных зарубежных стран, куда могут отправиться туристы из России — Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Венесуэла и другие. Также в топ спроса входят предложения по отдыху на внутреннем направлении", — заключили в компании.

https://ria.ru/20220812/vizy-1809299359.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

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общество, tez tour, россия, европа, евросоюз, новости - туризм