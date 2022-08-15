https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию - РИА Новости, 15.08.2022

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию

Количество рейсов, которые турецкие перевозчики ставят в Россию, может быть увеличено в бархатном сезоне, полеты в РФ начала новая авиакомпания Southwind,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Количество рейсов, которые турецкие перевозчики ставят в Россию, может быть увеличено в бархатном сезоне, полеты в РФ начала новая авиакомпания Southwind, которая выполняет их под кодом 2S, сообщает АТОР.Попасть на борт можно, только купив путевку у туроператора, билетов в свободной продаже нет.Пока авиакомпания летает из пяти городов. Из Екатеринбурга и Казани в Анталью — по четвергам и воскресеньям на самолете Airbus A-321. Из Новосибирска лайнеры будут возить туристов пять раз в неделю (кроме понедельника и пятницы). Самолет — Airbus 330-200. Из Санкт-Петербурга также запланировано пять рейсов в неделю, а из Уфы — шесть.Ранее анонсированных перелетов из Красноярска в расписании пока нет.В Турции целевым образом создаются авиакомпании именно для перевозок с российского рынка. Сейчас их две: Mavi Gok (пока в РФ не летает) и Southwind, которая первой начала такие полеты.Специалисты полагают, что расширение квоты для турецких авиакомпаний важно, поскольку пляжный сезон продлится еще два месяца — до конца октября, но и потому что Стамбул и другие города стали популярным транзитным хабом для россиян.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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