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Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию - РИА Новости, 15.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию - РИА Новости, 15.08.2022
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию
Количество рейсов, которые турецкие перевозчики ставят в Россию, может быть увеличено в бархатном сезоне, полеты в РФ начала новая авиакомпания Southwind,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Количество рейсов, которые турецкие перевозчики ставят в Россию, может быть увеличено в бархатном сезоне, полеты в РФ начала новая авиакомпания Southwind, которая выполняет их под кодом 2S, сообщает АТОР.Попасть на борт можно, только купив путевку у туроператора, билетов в свободной продаже нет.Пока авиакомпания летает из пяти городов. Из Екатеринбурга и Казани в Анталью — по четвергам и воскресеньям на самолете Airbus A-321. Из Новосибирска лайнеры будут возить туристов пять раз в неделю (кроме понедельника и пятницы). Самолет — Airbus 330-200. Из Санкт-Петербурга также запланировано пять рейсов в неделю, а из Уфы — шесть.Ранее анонсированных перелетов из Красноярска в расписании пока нет.В Турции целевым образом создаются авиакомпании именно для перевозок с российского рынка. Сейчас их две: Mavi Gok (пока в РФ не летает) и Southwind, которая первой начала такие полеты.Специалисты полагают, что расширение квоты для турецких авиакомпаний важно, поскольку пляжный сезон продлится еще два месяца — до конца октября, но и потому что Стамбул и другие города стали популярным транзитным хабом для россиян.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Екатеринбург, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Санкт-Петербург, Анталья (провинция), пассажиры, туристы
12:33 15.08.2022
 
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов в Турцию

АТОР: авиакомпания Southwind будет перевозить россиян в Турцию в бархатном сезоне

© РИА Новости / Александр АндреевАэропорт Анталья
Аэропорт Анталья - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Количество рейсов, которые турецкие перевозчики ставят в Россию, может быть увеличено в бархатном сезоне, полеты в РФ начала новая авиакомпания Southwind, которая выполняет их под кодом 2S, сообщает АТОР.
Попасть на борт можно, только купив путевку у туроператора, билетов в свободной продаже нет.
Пока авиакомпания летает из пяти городов. Из Екатеринбурга и Казани в Анталью — по четвергам и воскресеньям на самолете Airbus A-321. Из Новосибирска лайнеры будут возить туристов пять раз в неделю (кроме понедельника и пятницы). Самолет — Airbus 330-200. Из Санкт-Петербурга также запланировано пять рейсов в неделю, а из Уфы — шесть.
Ранее анонсированных перелетов из Красноярска в расписании пока нет.
В Турции целевым образом создаются авиакомпании именно для перевозок с российского рынка. Сейчас их две: Mavi Gok (пока в РФ не летает) и Southwind, которая первой начала такие полеты.
Специалисты полагают, что расширение квоты для турецких авиакомпаний важно, поскольку пляжный сезон продлится еще два месяца — до конца октября, но и потому что Стамбул и другие города стали популярным транзитным хабом для россиян.
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