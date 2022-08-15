https://ria.ru/20220815/tsiklon-1809585516.html

Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа

Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа - РИА Новости, 15.08.2022

Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа

Новый циклон с дождями, грозами и ветром обрушится на Амурскую область с четверга по понедельник, сообщает Амурский гидрометцентр. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T06:47

2022-08-15T06:47

2022-08-15T06:54

общество

амурская область

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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Новый циклон с дождями, грозами и ветром обрушится на Амурскую область с четверга по понедельник, сообщает Амурский гидрометцентр."В период 18 – 22 августа, в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов, ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду", - информируют синоптики.Отмечается, что высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области. В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220815/pavodok-1809583825.html

амурская область

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общество, амурская область