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Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа - РИА Новости, 15.08.2022
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Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа
Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа - РИА Новости, 15.08.2022
Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа
Новый циклон с дождями, грозами и ветром обрушится на Амурскую область с четверга по понедельник, сообщает Амурский гидрометцентр. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T06:47
2022-08-15T06:54
общество
амурская область
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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Новый циклон с дождями, грозами и ветром обрушится на Амурскую область с четверга по понедельник, сообщает Амурский гидрометцентр."В период 18 – 22 августа, в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов, ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду", - информируют синоптики.Отмечается, что высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области. В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться, уточнили в ведомстве.
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общество, амурская область
Общество, Амурская область
06:47 15.08.2022 (обновлено: 06:54 15.08.2022)
 
Синоптики прогнозируют новый дождевой циклон в Приамурье с 18 по 22 августа

Амурский гидрометцентр: новый циклон обрушится на Приамурье с 18 по 22 августа

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПаводки в Амурской области
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Земцов
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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Новый циклон с дождями, грозами и ветром обрушится на Амурскую область с четверга по понедельник, сообщает Амурский гидрометцентр.
"В период 18 – 22 августа, в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов, ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду", - информируют синоптики.
Отмечается, что высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области. В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться, уточнили в ведомстве.
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ОбществоАмурская область
 
 
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