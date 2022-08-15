https://ria.ru/20220815/tranzit-1809769572.html

Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград - РИА Новости, 15.08.2022

Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:26

2022-08-15T16:26

2022-08-15T17:06

россия

литва

экономика

вильнюс

калининград

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь, комментируя ситуацию вокруг "Шяуляй банка"."Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24"."Будем надеяться, что все образумятся, и что им очередное внушение сделают, откуда они ожидают такие внушения и выполняют их, и тогда все встанет на свои места. По крайней мере, такое ожидание есть, можем на это надеяться", - добавил он.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809671395.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, литва, экономика, вильнюс, калининград