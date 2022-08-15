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Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград - РИА Новости, 15.08.2022
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Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград
Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград - РИА Новости, 15.08.2022
Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград
Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:26
2022-08-15T17:06
россия
литва
экономика
вильнюс
калининград
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь, комментируя ситуацию вокруг "Шяуляй банка"."Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24"."Будем надеяться, что все образумятся, и что им очередное внушение сделают, откуда они ожидают такие внушения и выполняют их, и тогда все встанет на свои места. По крайней мере, такое ожидание есть, можем на это надеяться", - добавил он.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
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россия, литва, экономика, вильнюс, калининград
Россия, Литва, Экономика, Вильнюс, Калининград
16:26 15.08.2022 (обновлено: 17:06 15.08.2022)
 
Москва призвала Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Поверенный в Литве: Москва призывает Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москва призывает Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя "по-взрослому", заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь, комментируя ситуацию вокруг "Шяуляй банка".
"Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".
"Будем надеяться, что все образумятся, и что им очередное внушение сделают, откуда они ожидают такие внушения и выполняют их, и тогда все встанет на свои места. По крайней мере, такое ожидание есть, можем на это надеяться", - добавил он.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:52
Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград
 
РоссияЛитваЭкономикаВильнюсКалининград
 
 
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