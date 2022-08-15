https://ria.ru/20220815/tranzit-1809706726.html

Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор

Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор - РИА Новости, 15.08.2022

Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор

Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, предпринимая возможности политического, экономического характера, заявил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:08

2022-08-15T14:13

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, предпринимая возможности политического, экономического характера, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Литовский "Шауляй банк", который проводит платежи в рамках обслуживания транзита грузов в Калининград, прекращает проводить платежные операции в рублях.Он полагает, что РФ найдет возможности "оплаты транзита грузов через территорию Литвы".Сенатор подчеркнул, прибалтийские страны с учетом того, что они из себя ничего не представляют ни по численности населения, ни по территории, ни по экономическому влиянию, "они отрабатывают свою ущербность тем, что подгавкивают главному хозяину - США".По его словам, в одном ряду решение Латвии объявить Россию спонсором терроризма, отказ от выдачи виз россиянам.Цеков подчеркнул, что прибалтийские страны - крайне неблагодарные и прежде всего Эстония и Латвия, которые как государства сложились благодаря России.Он также отметил, что Литва останется для нас как страна "совершенно русофобская, русоненавистническая".По словам сенатора, прибалтийские страны должны понимать, что они поплатятся за свою антироссийскую деятельность, они должны об этом помнить, "и никто их не защитит - ни США, ни НАТО". "Придет время, они ответят перед нами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220805/gaz-1807548106.html

https://ria.ru/20220815/tranzit-1809671395.html

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экономика, калининград, россия, литва, латвия, нато