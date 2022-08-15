14:08 15.08.2022 (обновлено: 14:13 15.08.2022)
Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, заявил сенатор
Сенатор Цеков: Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия не допустит остановки транзита грузов в Калининград, предпринимая возможности политического, экономического характера, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Литовский "Шауляй банк", который проводит платежи в рамках обслуживания транзита грузов в Калининград, прекращает проводить платежные операции в рублях.
"Россия не допустит остановку транзита в Калининград, это исключено. Я понимаю, мы будем здесь предпринимать возможности разные, экономического, политического характера", - сказал парламентарий.
Он полагает, что РФ найдет возможности "оплаты транзита грузов через территорию Литвы".
Сенатор подчеркнул, прибалтийские страны с учетом того, что они из себя ничего не представляют ни по численности населения, ни по территории, ни по экономическому влиянию, "они отрабатывают свою ущербность тем, что подгавкивают главному хозяину - США".
"Они ищут любые возможности как-то напакостить России, показать, продемонстрировать не просто боязнь перед РФ, а ненависть к ней", - сказал законодатель.
По его словам, в одном ряду решение Латвии объявить Россию спонсором терроризма, отказ от выдачи виз россиянам.
Цеков подчеркнул, что прибалтийские страны - крайне неблагодарные и прежде всего Эстония и Латвия, которые как государства сложились благодаря России.
Он также отметил, что Литва останется для нас как страна "совершенно русофобская, русоненавистническая".