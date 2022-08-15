Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград
Власти Калининграда: прекращение литовским банком расчетов в рублях не повлияет на транзит
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
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"То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте", - сказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.
Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.