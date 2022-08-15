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Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград - РИА Новости, 15.08.2022
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Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград
Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград - РИА Новости, 15.08.2022
Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград
Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, поскольку счета на РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:52
2022-08-15T12:52
экономика
калининград
калининградская область
литва
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией."То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте", - сказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.
https://ria.ru/20220809/tranzit-1808261080.html
https://realty.ria.ru/20220707/tsement-1801025937.html
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экономика, калининград, калининградская область, литва, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов
Экономика, Калининград, Калининградская область, Литва, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Антон Алиханов
12:52 15.08.2022
 
Прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит в Калининград

Власти Калининграда: прекращение литовским банком расчетов в рублях не повлияет на транзит

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Решение литовского "Шяуляй банка" о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 12:04
МИД потребовал вывести калининградский транзит из-под санкций ЕС
"То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте", - сказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.
Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.
Цемент - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:50
Литва обсуждает разовые разрешения на транзит в Калининград цемента
 
ЭкономикаКалининградКалининградская областьЛитваРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАнтон Алиханов
 
 
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