https://ria.ru/20220815/tramp-1809858167.html

Трамп заявил о "краже" его трех паспортов сотрудниками ФБР

Трамп заявил о "краже" его трех паспортов сотрудниками ФБР - РИА Новости, 15.08.2022

Трамп заявил о "краже" его трех паспортов сотрудниками ФБР

Агенты ФБР изъяли три паспорта бывшего президента США Дональда Трампа в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия, заявил... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:20

2022-08-15T21:20

2022-08-15T21:20

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Агенты ФБР изъяли три паспорта бывшего президента США Дональда Трампа в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия, заявил сам Трамп в публикации в социальной сети Truth, назвав произошедшее "кражей"."Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального", - написал он.В четверг Трамп в интервью Fox News допустил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики. По словам экс-президента, агенты бюро заставили находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания. При этом сам Трамп предложил министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей.На прошлой неделе Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, не позволив никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

https://ria.ru/20220815/tramp-1809808723.html

https://ria.ru/20220411/dezinformatsiya-1783000769.html

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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, министерство юстиции сша, дональд трамп