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Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
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Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"
Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"
Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:48
2022-08-15T20:03
безопасность
россия
алабино
вооруженные силы рф
форум "армия-2022"
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АЛАБИНО (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в честь открытия соревнований военные кондитеры испекли торт-медовик с эмблемой "Армейских игр" весом около 150 килограмм, 2 метра в длину и около 1 метра в ширину. Процесс приготовления торта занял два дня.В день открытия восьмых Армейских международных игр на полигоне Алабино состоялся фестиваль национальных кухонь, в котором приняли участие более 100 лучших поваров и пекарей военных округов и флотов ВС РФ.Участники продемонстрировали особенности национальных культур народов, а также показали мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь России и стран азиатско-тихоокеанского региона. Гости фестиваля смогли продегустировать более 70 приготовленных блюд 16 кухонь мира.
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безопасность, россия, алабино, вооруженные силы рф, форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, Алабино, Вооруженные силы РФ, Форум "Армия-2022"
19:48 15.08.2022 (обновлено: 20:03 15.08.2022)
 
Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"

Минобороны: замминистры обороны попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
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АЛАБИНО (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в честь открытия соревнований военные кондитеры испекли торт-медовик с эмблемой "Армейских игр" весом около 150 килограмм, 2 метра в длину и около 1 метра в ширину. Процесс приготовления торта занял два дня.
"Заместители министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров удостоились права первыми разрезать торт и высоко оценили его вкусовые качества", - сказали в Минобороны.
В день открытия восьмых Армейских международных игр на полигоне Алабино состоялся фестиваль национальных кухонь, в котором приняли участие более 100 лучших поваров и пекарей военных округов и флотов ВС РФ.
Участники продемонстрировали особенности национальных культур народов, а также показали мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь России и стран азиатско-тихоокеанского региона. Гости фестиваля смогли продегустировать более 70 приготовленных блюд 16 кухонь мира.
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