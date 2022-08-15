19:48 15.08.2022 (обновлено: 20:03 15.08.2022)
Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"
Минобороны: замминистры обороны попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
АЛАБИНО (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в честь открытия соревнований военные кондитеры испекли торт-медовик с эмблемой "Армейских игр" весом около 150 килограмм, 2 метра в длину и около 1 метра в ширину. Процесс приготовления торта занял два дня.
"Заместители министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров удостоились права первыми разрезать торт и высоко оценили его вкусовые качества", - сказали в Минобороны.
Участники продемонстрировали особенности национальных культур народов, а также показали мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь России и стран азиатско-тихоокеанского региона. Гости фестиваля смогли продегустировать более 70 приготовленных блюд 16 кухонь мира.