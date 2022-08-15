https://ria.ru/20220815/tort-1809839684.html

Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"

Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022" - РИА Новости, 15.08.2022

Замминистры обороны попробовали гигантский фирменный торт "АрМИ-2022"

Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:48

2022-08-15T19:48

2022-08-15T20:03

безопасность

россия

алабино

вооруженные силы рф

форум "армия-2022"

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АЛАБИНО (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Юнус-Бек Евкуров попробовали 150-килограммовый фирменный торт "АрМИ-2022", приготовленный в честь открытия игр, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в честь открытия соревнований военные кондитеры испекли торт-медовик с эмблемой "Армейских игр" весом около 150 килограмм, 2 метра в длину и около 1 метра в ширину. Процесс приготовления торта занял два дня.В день открытия восьмых Армейских международных игр на полигоне Алабино состоялся фестиваль национальных кухонь, в котором приняли участие более 100 лучших поваров и пекарей военных округов и флотов ВС РФ.Участники продемонстрировали особенности национальных культур народов, а также показали мастер-класс по приготовлению блюд национальных кухонь России и стран азиатско-тихоокеанского региона. Гости фестиваля смогли продегустировать более 70 приготовленных блюд 16 кухонь мира.

https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html

россия

алабино

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия, алабино, вооруженные силы рф, форум "армия-2022"