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На Урале объявление о продаже ребенка нашли в группе о торговле органами - РИА Новости, 15.08.2022
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На Урале объявление о продаже ребенка нашли в группе о торговле органами
На Урале объявление о продаже ребенка нашли в группе о торговле органами - РИА Новости, 15.08.2022
На Урале объявление о продаже ребенка нашли в группе о торговле органами
Жительница Екатеринбурга, "продавшая" семилетнего сына за 300 тысяч рублей, размещала объявления не только в группах соцсетей по продаже людей, но и в группе,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:18
2022-08-15T13:18
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, "продавшая" семилетнего сына за 300 тысяч рублей, размещала объявления не только в группах соцсетей по продаже людей, но и в группе, где торгуют органами, сообщили РИА Новости в "Альтернативе", организации, занимающейся борьбой с торговлей людьми.По информации регионального СУСК, в конце июля 36-летняя безработная из Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже сына за 300 тысяч рублей - на женщину вышли полиция и волонтеры "Альтернативы". Матери ребенка назначили встречу, на которой она получила часть денег и тут же была задержана."Объявление, которое нашла наша подписчица, было размещено в группе во "ВКонтакте", посвященной передаче детей. Потом, когда мы уже начали смотреть аккаунт женщины, то увидели, что у нее много подписок на подобные группы, в том числе и по пересадке органов. В одной из групп по пересадке печени и было объявление", - сказала собеседница агентства из "Альтернативы".По словам волонтера, на самой сделке мать вела себя спокойно, дала возможность "потенциальной покупательнице" поговорить с ребенком, сказала мальчику, чтоб он не стеснялся и задавал вопросы тоже."Она передала все документы на ребенка - медкарту, страховой полис, свидетельство о рождении, миграционную карту. У нее несколько раз спросили, точно ли она осознает, что делает, понимает ли, что больше не увидит сына, ведь те, кто его "покупает", не хотят, чтобы она с ним общалась. Она сказала, что все понимает", - вспоминает общественница.По ее словам, в конце встречи мать поцеловала, обняла ребенка и заплакала, а мальчик взял за руку "тетю", и они пошли вместе."Мальчик обнял маму, когда они прощались, но все это происходило молча. Женщина объяснила мальчику, что его якобы заберет отец. И он его ждал", - добавили в "Альтернативе".Информацию о размещении объявления в группе по продаже органов региональное управление СК РФ не комментирует.В СУСК ранее сообщили, что екатеринбурженке уже предъявлено обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего". Вину она признала, ей грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. На минувшей неделе августа женщину отправили в СИЗО, где она пробудет до 8 октября в ожидании суда.Полицейским женщина призналась, что пошла на преступление из-за безденежья, хотя ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. Семья жила в двухкомнатной квартире и строила свой дом.Кроме "проданного" мальчика, в семье есть еще двое детей - младшая дочь и старший сын, рассказали ранее в пресс-службе областного главка МВД.
https://ria.ru/20211125/rebenok-1760794194.html
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россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия
Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область, Происшествия
13:18 15.08.2022
 
На Урале объявление о продаже ребенка нашли в группе о торговле органами

Жительница Урала размещала объявление о продаже сына в группе, где торгуют органами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, "продавшая" семилетнего сына за 300 тысяч рублей, размещала объявления не только в группах соцсетей по продаже людей, но и в группе, где торгуют органами, сообщили РИА Новости в "Альтернативе", организации, занимающейся борьбой с торговлей людьми.
По информации регионального СУСК, в конце июля 36-летняя безработная из Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже сына за 300 тысяч рублей - на женщину вышли полиция и волонтеры "Альтернативы". Матери ребенка назначили встречу, на которой она получила часть денег и тут же была задержана.
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"Объявление, которое нашла наша подписчица, было размещено в группе во "ВКонтакте", посвященной передаче детей. Потом, когда мы уже начали смотреть аккаунт женщины, то увидели, что у нее много подписок на подобные группы, в том числе и по пересадке органов. В одной из групп по пересадке печени и было объявление", - сказала собеседница агентства из "Альтернативы".
По словам волонтера, на самой сделке мать вела себя спокойно, дала возможность "потенциальной покупательнице" поговорить с ребенком, сказала мальчику, чтоб он не стеснялся и задавал вопросы тоже.
"Она передала все документы на ребенка - медкарту, страховой полис, свидетельство о рождении, миграционную карту. У нее несколько раз спросили, точно ли она осознает, что делает, понимает ли, что больше не увидит сына, ведь те, кто его "покупает", не хотят, чтобы она с ним общалась. Она сказала, что все понимает", - вспоминает общественница.
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По ее словам, в конце встречи мать поцеловала, обняла ребенка и заплакала, а мальчик взял за руку "тетю", и они пошли вместе.
"Мальчик обнял маму, когда они прощались, но все это происходило молча. Женщина объяснила мальчику, что его якобы заберет отец. И он его ждал", - добавили в "Альтернативе".
Информацию о размещении объявления в группе по продаже органов региональное управление СК РФ не комментирует.
В СУСК ранее сообщили, что екатеринбурженке уже предъявлено обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего". Вину она признала, ей грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. На минувшей неделе августа женщину отправили в СИЗО, где она пробудет до 8 октября в ожидании суда.
Полицейским женщина призналась, что пошла на преступление из-за безденежья, хотя ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. Семья жила в двухкомнатной квартире и строила свой дом.
Кроме "проданного" мальчика, в семье есть еще двое детей - младшая дочь и старший сын, рассказали ранее в пресс-службе областного главка МВД.
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