https://ria.ru/20220815/tof-1809583092.html

Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай

Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай - РИА Новости, 15.08.2022

Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай

Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T05:02

2022-08-15T05:02

2022-08-15T10:14

безопасность

циндао

китай

желтое море

тихоокеанский флот вмф россии

народно-освободительная армия китая

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Переход корабля занял четверо суток, добавил Колесников. По его словам, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие."Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы в Циндао. Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.Конкурс состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, по воздушной цели и по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.

https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html

циндао

китай

желтое море

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безопасность, циндао, китай, желтое море, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая