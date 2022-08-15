https://ria.ru/20220815/tof-1809583092.html
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай - РИА Новости, 15.08.2022
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай
Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T05:02
2022-08-15T05:02
2022-08-15T10:14
безопасность
циндао
китай
желтое море
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750171_0:204:3280:2048_1920x0_80_0_0_ec27258363713e626b1a0de73eb22bf2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Переход корабля занял четверо суток, добавил Колесников. По его словам, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие."Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы в Циндао. Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.Конкурс состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, по воздушной цели и по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html
циндао
китай
желтое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754750171_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_9b3e96fc05095217ca0bdef4d6571ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, циндао, китай, желтое море, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая
Безопасность, Циндао, Китай, Желтое море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая
05:02 15.08.2022 (обновлено: 10:14 15.08.2022)
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай
Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту сообщает, что корвет "Громкий" прибыл в КНР