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Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай - РИА Новости, 15.08.2022
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Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай - РИА Новости, 15.08.2022
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай
Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T05:02
2022-08-15T10:14
безопасность
циндао
китай
желтое море
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Переход корабля занял четверо суток, добавил Колесников. По его словам, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие."Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы в Циндао. Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.Конкурс состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, по воздушной цели и по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
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циндао
китай
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безопасность, циндао, китай, желтое море, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая
Безопасность, Циндао, Китай, Желтое море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая
05:02 15.08.2022 (обновлено: 10:14 15.08.2022)
 
Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай

Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту сообщает, что корвет "Громкий" прибыл в КНР

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет Громкий Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Российский корвет "Громкий" прибыл в Китай для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.

"Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота прибыл в военно-морскую базу Циндао Китайской Народной Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", — сказал он.

Переход корабля занял четверо суток, добавил Колесников. По его словам, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие.
"Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы в Циндао. Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.
Конкурс состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, по воздушной цели и по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
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БезопасностьЦиндаоКитайЖелтое мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия Китая
 
 
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