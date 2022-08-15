23:28 15.08.2022 (обновлено: 00:30 16.08.2022)
Исследователи спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США
Nature Food: ядерная война России и США привела бы к гибели более пяти миллиардов людей
Семипалатинский ядерный полигон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в понедельник.
1 августа, 18:00В ядерной войне не может быть победителей, заявил Путин
Как отмечается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете.
При этом непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более 5 миллиардов "станут жертвами голода" после катастрофы.
"Остаток населения будет обеспечен минимальным объемом пищи, необходимым для выживания, из расчета 1911 килокалорий в сутки, но без возможности международной торговли", - указано в докладе.
"В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах", - отмечают авторы.
В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.