https://ria.ru/20220815/teoriya-1809870532.html

Исследователи спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США

Исследователи спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США - РИА Новости, 16.08.2022

Исследователи спрогнозировали последствия ядерной войны между Россией и США

Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-15T23:28

2022-08-15T23:28

2022-08-16T00:30

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ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Более пяти миллиардов людей могут погибнуть в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США, к такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси по итогам исследования, опубликованного в понедельник."По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения", - говорится в документе, опубликованном в журнале Nature Food.Как отмечается в исследовании, война Соединенных Штатов и их союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом этого станет выброс в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете.При этом непосредственно от взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, в то время как более 5 миллиардов "станут жертвами голода" после катастрофы."В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах", - отмечают авторы.В Кремле ранее заявляли, что у России нет планов применения ядерного оружия. Глава российского МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках ядерной войны, однако подчеркивал, что принципиальная позиция России заключается в недопустимости применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html

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в мире, россия, сша, ядерное оружие