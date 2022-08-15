07:51 15.08.2022 (обновлено: 09:09 15.08.2022)
Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину по случаю Дня освобождения Кореи
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, отметив, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран поднимается на новый уровень, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи и выразил уверенность в наращивании двусторонних связей.
По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын в телеграмме вспомнил, как солдаты "доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни", а их заслуги и подвиги "бережно хранятся в памяти корейского народа".
"Ким Чен Ын отметил, что корейско-российская дружба, завязанная в дни борьбы с общим врагом в войне против Японии, эпоха за эпохой неизменно укреплялась и развивалась, и сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте (борьбы – ред.), чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил", — говорится в сообщении ЦТАК.
Лидер КНДР выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между Северной Кореей и Россией будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран.
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.