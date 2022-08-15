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Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину - РИА Новости, 15.08.2022

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, отметив, что сегодня стратегическое и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:51

2022-08-15T07:51

2022-08-15T09:09

в мире

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

владимир путин

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СЕУЛ, 15 авг — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, отметив, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран поднимается на новый уровень, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи и выразил уверенность в наращивании двусторонних связей.По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын в телеграмме вспомнил, как солдаты "доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни", а их заслуги и подвиги "бережно хранятся в памяти корейского народа".Лидер КНДР выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между Северной Кореей и Россией будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/pozdravlenie-1794835454.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), владимир путин