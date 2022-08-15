https://ria.ru/20220815/telegram-1809775825.html
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:42
2022-08-15T16:42
2022-08-15T17:21
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе форума "Армия-2022".Шугаев опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более 14 миллиардов долларов, план полностью выполнен.Сообщение главы ФСВТС также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Шугаев был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220815/kater-1809746564.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809728629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dafaeff2b59e73e7330bdb69a83f8ca6.jpg
Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев публикует в канале РИА Новости свое сообщение
Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев сам опубликовал в канале РИА Новости свое сообщение о том, что Россия в 2021 экспортировала оружия более чем на $14 млрд
2022-08-15T16:42
true
PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022"
Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия-2022"
16:42 15.08.2022 (обновлено: 17:21 15.08.2022)
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости