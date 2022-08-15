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Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:42
2022-08-15T17:21
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе форума "Армия-2022".Шугаев опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более 14 миллиардов долларов, план полностью выполнен.Сообщение главы ФСВТС также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Шугаев был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
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2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев публикует в канале РИА Новости свое сообщение
Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев сам опубликовал в канале РИА Новости свое сообщение о том, что Россия в 2021 экспортировала оружия более чем на $14 млрд
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022"
Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Форум "Армия-2022"
16:42 15.08.2022 (обновлено: 17:21 15.08.2022)
 
Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе форума "Армия-2022".
Шугаев опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более 14 миллиардов долларов, план полностью выполнен.
Сообщение главы ФСВТС также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Шугаев был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
У Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:33
На "Армии-2022" представили учебный комплекс на базе катера
 
РоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Форум "Армия-2022"
 
 
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