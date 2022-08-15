https://ria.ru/20220815/telegram-1809775825.html

Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости - РИА Новости, 15.08.2022

Глава ФСВТС опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:42

2022-08-15T16:42

2022-08-15T17:21

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе форума "Армия-2022".Шугаев опубликовал пост в канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем он заявил, что Россия по итогам 2021 года экспортировала оружия на сумму более 14 миллиардов долларов, план полностью выполнен.Сообщение главы ФСВТС также вышло на ленту РИА Новости с пометкой "молния", а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Шугаев был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220815/kater-1809746564.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев публикует в канале РИА Новости свое сообщение Глава Федеральной службы по ВТС Шугаев сам опубликовал в канале РИА Новости свое сообщение о том, что Россия в 2021 экспортировала оружия более чем на $14 млрд 2022-08-15T16:42 true PT0M04S

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Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), форум "армия-2022"