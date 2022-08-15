https://ria.ru/20220815/tayvan-1809864020.html

Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань

Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022

Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань

Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам со стороны Пекина, Вашингтон считает ответную реакцию КНР на такие поездки... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:14

2022-08-15T22:14

2022-08-15T22:25

в мире

нэнси пелоси

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пекин

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визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам со стороны Пекина, Вашингтон считает ответную реакцию КНР на такие поездки чрезмерной, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время".По мнению Прайса, ответная реакция Пекина на недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси была "чрезмерно острой и необоснованной"."В свою очередь наш ответ на провокации Пекина был соразмерным. Мы дали четко понять, что не стремимся к эскалации напряженности, и не видим никаких причин для кризиса в наших отношениях", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html

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Евгения Нефедова

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