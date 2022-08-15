https://ria.ru/20220815/tayvan-1809864020.html
Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань
Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022
Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань
Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам со стороны Пекина, Вашингтон считает ответную реакцию КНР на такие поездки... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:14
2022-08-15T22:14
2022-08-15T22:25
в мире
нэнси пелоси
сша
пекин
тайвань
конгресс сша
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам со стороны Пекина, Вашингтон считает ответную реакцию КНР на такие поездки чрезмерной, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время".По мнению Прайса, ответная реакция Пекина на недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси была "чрезмерно острой и необоснованной"."В свою очередь наш ответ на провокации Пекина был соразмерным. Мы дали четко понять, что не стремимся к эскалации напряженности, и не видим никаких причин для кризиса в наших отношениях", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, сша, пекин, тайвань, конгресс сша, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, США, Пекин, Тайвань, Конгресс США, Визит Пелоси на Тайвань
22:14 15.08.2022 (обновлено: 22:25 15.08.2022)
Конгрессмены США продолжат совершать визиты на Тайвань
Представитель Госдепа Прайс: делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Делегации конгресса США продолжат совершать визиты на Тайвань вопреки протестам со стороны Пекина, Вашингтон считает ответную реакцию КНР на такие поездки чрезмерной, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Делегации конгресса США
совершали визиты на Тайвань
на протяжении десятилетий и продолжат делать это", - сказал Прайс в ходе брифинга.
По его словам, подобные визиты полностью вписываются в политику "единого Китая", которой придерживается американское руководство "уже долгое время".
По мнению Прайса, ответная реакция Пекина
на недавний визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
была "чрезмерно острой и необоснованной".
"В свою очередь наш ответ на провокации Пекина был соразмерным. Мы дали четко понять, что не стремимся к эскалации напряженности, и не видим никаких причин для кризиса в наших отношениях", - добавил дипломат.