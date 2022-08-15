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Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022
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Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань
США должны изменить политику в отношении Тайваня, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приезд американских конгрессменов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:41
2022-08-15T20:32
в мире
китай
тайвань
сша
оон
нэнси пелоси
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ООН,15 авг — РИА Новости. США должны изменить политику в отношении Тайваня, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приезд американских конгрессменов."Им следует извлечь уроки из поездки спикера Нэнси Пелоси. И им следует понять, что стоит прекратить двигаться в неверном направлении", — сказал он.По его словам, весь мир отчетливо видит, "кто провоцирует, кто нарушает статус-кво и кто пытается создать проблемы в этой части мира". "Определенно мы продолжим делать все, что в наших силах, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Это также четко показывает, что контрмеры, которые мы приняли в ответ на такие провокационные акты, оправданны и легитимны", — добавил он.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
https://ria.ru/20220815/kitay-1809715088.html
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в мире, китай, тайвань, сша, оон, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, ООН, Нэнси Пелоси
17:41 15.08.2022 (обновлено: 20:32 15.08.2022)
 
Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: США надо прекратить двигаться в неверном направлении

© AP Photo / Johnson LaiСенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Johnson Lai
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН,15 авг — РИА Новости. США должны изменить политику в отношении Тайваня, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приезд американских конгрессменов.
"Им следует извлечь уроки из поездки спикера Нэнси Пелоси. И им следует понять, что стоит прекратить двигаться в неверном направлении", — сказал он.
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По его словам, весь мир отчетливо видит, "кто провоцирует, кто нарушает статус-кво и кто пытается создать проблемы в этой части мира".
"Определенно мы продолжим делать все, что в наших силах, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Это также четко показывает, что контрмеры, которые мы приняли в ответ на такие провокационные акты, оправданны и легитимны", — добавил он.
Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.
Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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