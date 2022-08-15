https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html

Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань

Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань - РИА Новости, 15.08.2022

Китай выступил с предупреждением после поездки делегации из США на Тайвань

США должны изменить политику в отношении Тайваня, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приезд американских конгрессменов. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:41

2022-08-15T17:41

2022-08-15T20:32

в мире

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нэнси пелоси

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ООН,15 авг — РИА Новости. США должны изменить политику в отношении Тайваня, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приезд американских конгрессменов."Им следует извлечь уроки из поездки спикера Нэнси Пелоси. И им следует понять, что стоит прекратить двигаться в неверном направлении", — сказал он.По его словам, весь мир отчетливо видит, "кто провоцирует, кто нарушает статус-кво и кто пытается создать проблемы в этой части мира". "Определенно мы продолжим делать все, что в наших силах, для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности. Это также четко показывает, что контрмеры, которые мы приняли в ответ на такие провокационные акты, оправданны и легитимны", — добавил он.Накануне на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Сообщалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.После этого официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Визит американских политиков еще более усиливает напряженность вокруг Тайваня, которая и без того возросла на фоне недавней поездки на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на Тайване за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону протест и принял ответные меры: провел учения у берегов острова, объявил о санкциях против Пелоси, ее родственников и двух тайваньских фондов, а также ввел торговые ограничения. Ответственность за все возможные негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220815/kitay-1809715088.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, оон, нэнси пелоси