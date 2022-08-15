https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США - РИА Новости, 15.08.2022
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с США, чтобы в том числе вместе поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:59
2022-08-15T12:59
2022-08-15T12:59
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
у цянь
минобороны китая
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ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с США, чтобы в том числе вместе поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией конгрессменов США."Тайвань и США всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы. Мы надеемся на продолжение углубления сотрудничества с США, а также на то, что вместе будем поддерживать процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала Цай Инвэнь, слова которой приводятся на сайте офиса главы администрации Тайваня.Она также отметила, что "на фоне растущего в мире авторитаризма" Тайвань хочет расширять торгово-экономическое сотрудничество "с друзьями во всем мире, которые разделяют такие же демократические ценности", вместе с ними формировать безопасные производственные цепочки и цепочки поставок.В воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Ранее Американский институт на острове, который де-факто выполняет роль посольства США, сообщил, что делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809607025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, у цянь, минобороны китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, У Цянь, Минобороны Китая
На Тайване заявили, что остров будет расширять сотрудничество с США
Глава администрации Тайваня заявила, что остров продолжит углублять сотрудничество с США
ПЕКИН, 15 авг - РИА Новости. Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с США, чтобы в том числе вместе поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в понедельник глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией конгрессменов США.
"Тайвань и США
всегда были верными партнерами, разделяющими ценности демократии и свободы. Мы надеемся на продолжение углубления сотрудничества с США, а также на то, что вместе будем поддерживать процветание и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказала Цай Инвэнь
, слова которой приводятся на сайте офиса главы администрации Тайваня
.
Она также отметила, что "на фоне растущего в мире авторитаризма" Тайвань хочет расширять торгово-экономическое сотрудничество "с друзьями во всем мире, которые разделяют такие же демократические ценности", вместе с ними формировать безопасные производственные цепочки и цепочки поставок.
В воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Ранее Американский институт на острове, который де-факто выполняет роль посольства США, сообщил, что делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь
заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на сговор Тайбэя
и Вашингтона
.
Официальные отношения между центральным правительством КНР
и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.