https://ria.ru/20220815/tayvan-1809617455.html

США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ

США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

США повторяют провокации, отправив новую делегацию на Тайвань пишут СМИ

Вторая за месяц американская делегация в воскресенье прибыла на Тайвань всего через 12 дней после скандального визита на остров спикера палаты представителей... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:47

2022-08-15T10:47

2022-08-15T10:47

в мире

китай

тайвань

сша

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809610371_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4cf28cb2540ad720c3ae0b48b7d60a39.jpg

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Вторая за месяц американская делегация в воскресенье прибыла на Тайвань всего через 12 дней после скандального визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, это стало очередным доказательством того, что Вашингтон повторяет провокации и не хочет допустить снижения напряженности, пишет в понедельник китайская государственная газета Global Times.Ранее Американский институт на Тайване (который де-факто выполняет роль посольства США на острове) сообщил, что делегация из пяти конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года, где встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения Вашингтона и Тайбэя, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.Опрошенные газетой китайские эксперты выразили мнение, что Пекин обязательно введет санкции в отношении приехавших на остров американских политиков в качестве ответной меры.Замглавы департамента исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюнь заявил изданию, что на нынешний визит американской делегации повлиял визит Пелоси, и, по его мнению, столь частые поездки на остров представителей США доказывают тот факт, что Вашингтон проигнорировал предупреждения Китая и должен будет понести наказание из-за своих вопиющих провокаций.Вместе с тем он отметил, что нынешний визит делегации американского конгресса не станет причиной значительного понижения двусторонних отношений, так как они уже находятся на довольно низком уровне, а уровень делегации меркнет по сравнению с Пелоси.Чжан Тэнцзюнь также выразил сожаление, что в условиях хаотичной политики администрации Байдена все больше и больше эгоистичных политиков осмеливаются жертвовать национальными интересами США и в конечном итоге за их действия вынуждена будет платить вся страна.После сообщений о визите на остров американской делегации, спецпредставитель китайского правительства по делам Корейского полуострова Лю Сяомин написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что "любое индивидуальное лицо или сила, пытающиеся вмешаться во внутренние дела Китая и воспрепятствовать воссоединению Китая, окажутся на пути столкновения с великой стальной стеной, выкованной более чем 1,4 миллиарда китайцев"."Мы призываем их прекратить двойную игру, и предпринять реальные действия по выполнению своего обязательства не поддерживать "независимость Тайваня". Стремление к независимости при иностранной поддержке ни к чему не приведет, а использование тайваньского вопроса для сдерживания Китая обречено на провал", - указал дипломат.Он также подчеркнул, что полное воссоединение Китая — это процесс, который нельзя остановить, а мирное воссоединение двух сторон Тайваньского пролива пойдет на пользу не только китайской нации, но и всему международному сообществу в целом.Пелоси посетила Тайвань в начале августа, что стало первым визитом спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. В ответ Пекин провел вокруг Тайваня масштабные военные учения, ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809602423.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр