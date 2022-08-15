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Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня - РИА Новости, 15.08.2022
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Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня
Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня - РИА Новости, 15.08.2022
Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня
Китай ответит США на их действия в отношении Тайваня в тот момент, когда это будет наиболее выгодно с точки зрения Пекина, сейчас КНР может демонстрировать... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:39
2022-08-15T09:39
в мире
китай
тайвань
сша
нэнси пелоси
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китай ответит США на их действия в отношении Тайваня в тот момент, когда это будет наиболее выгодно с точки зрения Пекина, сейчас КНР может демонстрировать терпение для того, чтобы подготовиться к целям окончательного присоединения острова, заявил РИА Новости заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планирует встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки."Я думаю, что у Китая есть своя стратегия на все эти действия (США). Трудно сказать, является ли частью этой стратегии решение вопроса Тайваня в настоящий момент, насколько Китай готов к тому, чтобы решать те цели, о которых объявляют в отношении Тайваня. Вполне возможно, что Китай будет проводить совершенно другую, свою политику, может быть даже определенного терпения и выдержки, для того чтобы окончательно подготовиться к целям окончательного присоединения Тайваня. У них своя стратегия, у США своя, какая из них окажется более правильной и успешной, сказать пока очень сложно", - сказал Мосяков.Ясно, что реакция Пекина будет и она может быть достаточно радикальной, но когда и в какое время, сказать пока сложно, уточнил Мосяков, так как это и является частью китайской стратегии."Я думаю, это (приезд делегации американских конгрессменов) попытка США повлиять на внутреннее положение в Китае, как-то показать это странам Юго-Восточной Азии, что США диктуют повестку дня в этом регионе. В нынешних глобальных кризисах США не могут позволить, чтобы Китай остался в стороне. Они понимают, что это ведет к его усилению. Основой американской стратегии является втянуть Китай в конфликт в условиях, когда он еще к этому не вполне готов. Ответ Китая будет, когда это будет наиболее выгодно с точки зрения китайского руководства", - подчеркнул он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
09:39 15.08.2022
 
Эксперт рассказал, когда Китай ответит на действия США вокруг Тайваня

Эксперт: Китай ответит США на их действия вокруг Тайваня, когда это будет выгодно Пекину

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китай ответит США на их действия в отношении Тайваня в тот момент, когда это будет наиболее выгодно с точки зрения Пекина, сейчас КНР может демонстрировать терпение для того, чтобы подготовиться к целям окончательного присоединения острова, заявил РИА Новости заведующий центром ЮВА, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.
Ранее в воскресенье МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на остров, где планирует встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить, в частности, отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки.
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"Я думаю, что у Китая есть своя стратегия на все эти действия (США). Трудно сказать, является ли частью этой стратегии решение вопроса Тайваня в настоящий момент, насколько Китай готов к тому, чтобы решать те цели, о которых объявляют в отношении Тайваня. Вполне возможно, что Китай будет проводить совершенно другую, свою политику, может быть даже определенного терпения и выдержки, для того чтобы окончательно подготовиться к целям окончательного присоединения Тайваня. У них своя стратегия, у США своя, какая из них окажется более правильной и успешной, сказать пока очень сложно", - сказал Мосяков.
Ясно, что реакция Пекина будет и она может быть достаточно радикальной, но когда и в какое время, сказать пока сложно, уточнил Мосяков, так как это и является частью китайской стратегии.
"Я думаю, это (приезд делегации американских конгрессменов) попытка США повлиять на внутреннее положение в Китае, как-то показать это странам Юго-Восточной Азии, что США диктуют повестку дня в этом регионе. В нынешних глобальных кризисах США не могут позволить, чтобы Китай остался в стороне. Они понимают, что это ведет к его усилению. Основой американской стратегии является втянуть Китай в конфликт в условиях, когда он еще к этому не вполне готов. Ответ Китая будет, когда это будет наиболее выгодно с точки зрения китайского руководства", - подчеркнул он.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань . Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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