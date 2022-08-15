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Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян
Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян - РИА Новости, 15.08.2022
Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян
Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в "Тавриде.АРТ". Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:00
2022-08-15T11:11
культура
баста (василий вакуленко)
игорь матвиенко
александр панайотов
иванушки international
фестиваль "таврида — арт"
судак
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в "Тавриде.АРТ". Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по 19 августа. Вместе с профессионалами начинающие певцы, музыканты, режиссеры, дизайнеры и актеры займутся новыми проектами, им окажут финансовую, экспертную и медиаподдержку. Как арт-кластер помогает добиться успеха — в материале РИА Новости.От свадебного шоумена до звездыЕще два года назад Илья Евсюков из Курска пел каверы на свадьбах и корпоративах, а сейчас выступает на одной сцене со звездами. Семнадцатого августа музыкант исполнит с Лолитой ее хит "По-другому" на финальном концерте "Тавриды.АРТ".Илья занимался музыкой с детства, сочинял песни, но дальше локального "бэнда" карьера не двигалась. В 2020-м впервые стал резидентом "Тавриды", его сразу заметили. Теперь артист выступает под псевдонимом ALLERGIA вместе с музыкантами из Курска, причем не только на корпоративах, но и на большой сцене. У молодых актеров, певцов, музыкантов, танцоров есть шанс получить приглашение в федеральные проекты. Финалисты "Голоса" Василий Пасечник и Татьяна Качурина попали на ТВ именно благодаря "Тавриде".Подать заявку на участие в фестивале может любой россиянин в возрасте от 18 до 35 лет. С 2018-го резидентами арт-кластера стали более четырех тысяч человек. Звездные гости и наставникиЗвезды эстрады активно поддерживают творческую мастерскую и выступают в шоу-программах. В этом году сольные концерты у Басты, Лолиты и МакSим.Трибьют, посвященный "Легенде Тавриды" Игорю Матвиенко, состоится 16 августа: исполнят кавер-версии хитов "Иванушек International". Концерт "Народный артист", посвященный творчеству Ларисы Долиной, пройдет 17 августа, на нем прозвучат дуэты резидентов с группой Uma2rman, Александром Панайотовым, Burito, Александром Ивановым и музыкантами из "Рондо".Деньги на любимое делоОльга Маслобойникова из Санкт-Петербурга впервые попала на "Тавриду" четыре года назад в качестве волонтера. Успехи участников Всероссийского конкурса молодежных проектов вдохновили девушку на создание собственной онлайн-школы.В этом году Ольга подала уже третью заявку на финансирование, две предыдущие выиграли. Суть ее проекта "Малевич" — бесплатное обучение дизайну всех желающих. Выпускники создают макеты для социальных и благотворительных организаций.С 2018-го соискатели грантов "Тавриды.АРТ" получили более 487 миллионов рублей.Цели у всех разные: кто-то ищет работу, кто-то — единомышленников и специалистов, кому-то нужны деньги на проекты. Едут в Судак и за знаниями — здесь можно обучиться креативным специальностям.Среди наставников на этот раз — джазмен Игорь Бутман, блогер Алена Жигалова, эксперт моды Владислав Лисовец, актер Владимир Машков, рэпер ST. Президент Российской академии наук Александр Сергеев расскажет о научных достижениях и передовых разработках в России.От хобби до собственного брендаАлена Освальд из подмосковного Клина шила платья для частных клиентов. Задумалась о собственном бренде. Мечта сбылась благодаря "Тавриде".Разработать концепцию марки получилось не сразу. Алена познакомилась с основателем бренда 404 NOT FOUND дизайнером Аленой Феликсовой, и та помогла с креативом и позиционированием. В результате родилось новое имя в мире российской моды — FLAMMIS atelier."Я и раньше пыталась скорректировать направление работы, — уточняет Алена. — Но что-то не складывалось, никак не удавалось масштабироваться".Алена Освальд и бренд 404 NOT FOUND 17 августа представят коллекцию в стиле романтического гранжа.Танцуют всеНа фестивале моды состоится и традиционный показ молодых российских дизайнеров.Всего с 15 по 19 августа в бухте Капсель пройдет около 300 мероприятий: карнавальное шествие, фестиваль исторических реконструкций, посвященный 350-летию Петра I, шоу дронов, выставки и концерты.
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Алина Кравцова
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баста (василий вакуленко), игорь матвиенко, александр панайотов, иванушки international, фестиваль "таврида — арт", судак, россия, таврида (форум), "голос"
Культура, Баста (Василий Вакуленко), Игорь Матвиенко, Александр Панайотов, Иванушки International, Фестиваль "Таврида — АРТ", Судак, Россия, Таврида (форум), "Голос"
08:00 15.08.2022 (обновлено: 11:11 15.08.2022)
 

Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян

© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Показ одежды молодых российских дизайнеров на фестивале "Таврида.АРТ"
Показ одежды молодых российских дизайнеров на фестивале Таврида.АРТ
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
Показ одежды молодых российских дизайнеров на фестивале "Таврида.АРТ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в "Тавриде.АРТ". Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по 19 августа. Вместе с профессионалами начинающие певцы, музыканты, режиссеры, дизайнеры и актеры займутся новыми проектами, им окажут финансовую, экспертную и медиаподдержку. Как арт-кластер помогает добиться успеха — в материале РИА Новости.

От свадебного шоумена до звезды

Еще два года назад Илья Евсюков из Курска пел каверы на свадьбах и корпоративах, а сейчас выступает на одной сцене со звездами. Семнадцатого августа музыкант исполнит с Лолитой ее хит "По-другому" на финальном концерте "Тавриды.АРТ".
© Фото предоставлено Ильей ЕвсюковымИлья Евсюков на фестивале "Звезды "Русского Радио" в Лужниках
Илья Евсюков на фестивале Звезды русского радио в Лужниках
© Фото предоставлено Ильей Евсюковым
Илья Евсюков на фестивале "Звезды "Русского Радио" в Лужниках

"До сих пор не могу в это поверить! — признается Илья. — Не представлял даже, что такое возможно. "Таврида" — это что-то нереально крутое. Эмоции переполняют, жду не дождусь, когда настанет этот день!"

Илья занимался музыкой с детства, сочинял песни, но дальше локального "бэнда" карьера не двигалась. В 2020-м впервые стал резидентом "Тавриды", его сразу заметили. Теперь артист выступает под псевдонимом ALLERGIA вместе с музыкантами из Курска, причем не только на корпоративах, но и на большой сцене.
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Шоу резидентов на фестивале "Таврида.АРТ"
Шоу резидентов на фестивале Таврида.АРТ
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
Шоу резидентов на фестивале "Таврида.АРТ"
У молодых актеров, певцов, музыкантов, танцоров есть шанс получить приглашение в федеральные проекты. Финалисты "Голоса" Василий Пасечник и Татьяна Качурина попали на ТВ именно благодаря "Тавриде".
© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаШоу "Голос"
Шоу Голос
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Шоу "Голос"
Подать заявку на участие в фестивале может любой россиянин в возрасте от 18 до 35 лет. С 2018-го резидентами арт-кластера стали более четырех тысяч человек.

Звездные гости и наставники

Звезды эстрады активно поддерживают творческую мастерскую и выступают в шоу-программах. В этом году сольные концерты у Басты, Лолиты и МакSим.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие V Международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Открытие V Международного музыкального фестиваля "Жара"

"Я давно не ездила в поезде так долго ради одного выступления, но это того стоит, — говорит Лолита. — Хочется быть именно там, с теми, кто приедет на фестиваль, потому что я думаю о завтрашнем дне. Этим молодым людям нужно развитие, они хотят быть вместе, заниматься творчеством — в них наше будущее. Жду с ними встречи. Обожаю экспериментировать с молодежью".

Трибьют, посвященный "Легенде Тавриды" Игорю Матвиенко, состоится 16 августа: исполнят кавер-версии хитов "Иванушек International". Концерт "Народный артист", посвященный творчеству Ларисы Долиной, пройдет 17 августа, на нем прозвучат дуэты резидентов с группой Uma2rman, Александром Панайотовым, Burito, Александром Ивановым и музыкантами из "Рондо".

"Этот год для нас особенный и по задачам, и по смыслам, — отмечает главный режиссер фестиваля Андрей Елсаков. — Наших резидентов очень волнует "отмена" русских артистов на Западе, поэтому одной из главных тем этой "Тавриды" стал манифест молодых творцов "Нас не отменишь". В контекст финального шоу вписаны наши великие произведения искусства, достижения космической отрасли, медицины и спорта. Концерт открытия посвящен Году культурного наследия народов России".

Деньги на любимое дело

Ольга Маслобойникова из Санкт-Петербурга впервые попала на "Тавриду" четыре года назад в качестве волонтера. Успехи участников Всероссийского конкурса молодежных проектов вдохновили девушку на создание собственной онлайн-школы.
© Фото предоствлено Ольгой МаслобойниковойОльга Маслобойникова
Ольга Маслобойникова
© Фото предоствлено Ольгой Маслобойниковой
Ольга Маслобойникова
В этом году Ольга подала уже третью заявку на финансирование, две предыдущие выиграли. Суть ее проекта "Малевич" — бесплатное обучение дизайну всех желающих. Выпускники создают макеты для социальных и благотворительных организаций.

"Для меня "Таврида" — это не только возможность получить грант, но и место силы: здесь в меня поверили. Сейчас занимаюсь тем, что мне нравится, — объясняет Ольга. — Советую всем туда ехать, но с ясной целью".

С 2018-го соискатели грантов "Тавриды.АРТ" получили более 487 миллионов рублей.
Цели у всех разные: кто-то ищет работу, кто-то — единомышленников и специалистов, кому-то нужны деньги на проекты. Едут в Судак и за знаниями — здесь можно обучиться креативным специальностям.

"Большой образовательный блок в этом году посвящен теме "Жить и работать в России", — комментирует Сергей Першин, руководитель арт-кластера. — Традиционно на территории мира, любви и искусства мы объединим разные аудитории, разные форматы и тренды, чтобы участники могли обмениваться компетенциями, реализовать свои таланты и вдохновляться богатой русской культурой".

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов на форуме "Таврида.АРТ" в Судаке, 2021
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов РФ на форуме Таврида АРТ-2021 в городе Судак - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с молодыми деятелями культуры и искусств из регионов на форуме "Таврида.АРТ" в Судаке, 2021
Среди наставников на этот раз — джазмен Игорь Бутман, блогер Алена Жигалова, эксперт моды Владислав Лисовец, актер Владимир Машков, рэпер ST. Президент Российской академии наук Александр Сергеев расскажет о научных достижениях и передовых разработках в России.

"Сегодня жизнь страны определяется глобальными процессами, происходящими в мире, которые бросают обществу ряд вызовов, — говорит он. — Мы не можем оставаться в стороне, просто жить, просто работать. Перед нами стоит серьезная задача: как своим делом, талантом помочь России стать уникальной, великой, предметом гордости".

От хобби до собственного бренда

Алена Освальд из подмосковного Клина шила платья для частных клиентов. Задумалась о собственном бренде. Мечта сбылась благодаря "Тавриде".
© Фото предоставлено Аленой Освальд Платье Алены Освальд
Платье Алены Освальд
1 из 3
Платье Алены Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд Модель в платье Алены Освальд
Модель в платье Алены Освальд
2 из 3
Модель в платье Алены Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд

Работа Алены Освальд

1
3 из 3

Работа Алены Освальд

© Фото предоставлено Аленой Освальд
1 из 3
Платье Алены Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд
2 из 3
Модель в платье Алены Освальд
© Фото предоставлено Аленой Освальд
3 из 3

Работа Алены Освальд

© Фото предоставлено Аленой Освальд

"В прошлом году за пять дней образовательного заезда мне удалось реализовать сразу несколько давних планов, — вспоминает она. — Я познакомилась с фотографами, видеографами, моделями, визажистами, которые помогли провести съемки с использованием моих платьев на фоне красивейших крымских пейзажей. Также я мечтала о публикации, и мою работу отобрали для фотосессии в журнале Fashion Collection. Сама я никак не могла выйти на редакторов".

Разработать концепцию марки получилось не сразу. Алена познакомилась с основателем бренда 404 NOT FOUND дизайнером Аленой Феликсовой, и та помогла с креативом и позиционированием. В результате родилось новое имя в мире российской моды — FLAMMIS atelier.
"Я и раньше пыталась скорректировать направление работы, — уточняет Алена. — Но что-то не складывалось, никак не удавалось масштабироваться".
© Фото предоставлено Аленой Освальд Алена Освальд за работой
Алена Освальд за работой
© Фото предоставлено Аленой Освальд
Алена Освальд за работой
Алена Освальд и бренд 404 NOT FOUND 17 августа представят коллекцию в стиле романтического гранжа.

Танцуют все

На фестивале моды состоится и традиционный показ молодых российских дизайнеров.
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ" Фестиваль "Таврида.АРТ"
Фестиваль Таврида.АРТ
1 из 4
Фестиваль "Таврида.АРТ"
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ

Фестиваль моды "Таврида.АРТ"

Фестиваль Таврида.АРТ
2 из 4

Фестиваль моды "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ

Модель на показе во время фестиваля "Таврида.АРТ"

Фестиваль Таврида.АРТ
3 из 4

Модель на показе во время фестиваля "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ

Модный показ, "Таврида.АРТ"

Фестиваль Таврида.АРТ
4 из 4

Модный показ, "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
1 из 4
Фестиваль "Таврида.АРТ"
© Фото предоставлено пресс-службой "Таврида.АРТ"
2 из 4

Фестиваль моды "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
3 из 4

Модель на показе во время фестиваля "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
4 из 4

Модный показ, "Таврида.АРТ"

© Фото предоставила пресс-служба "Таврида.АРТ
Всего с 15 по 19 августа в бухте Капсель пройдет около 300 мероприятий: карнавальное шествие, фестиваль исторических реконструкций, посвященный 350-летию Петра I, шоу дронов, выставки и концерты.
Артисты Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона в сцене из балета Спящая красавица
8 августа, 16:03Культура
Сказочное действо: как прошли гастроли балета Якобсона в Большом театре
 
КультураБаста (Василий Вакуленко)Игорь МатвиенкоАлександр ПанайотовИванушки InternationalФестиваль "Таврида — АРТ"СудакРоссияТаврида (форум)"Голос"
 
 
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