https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html

Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян

Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян - РИА Новости, 15.08.2022

Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян

Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в "Тавриде.АРТ". Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:00

2022-08-15T08:00

2022-08-15T11:11

культура

баста (василий вакуленко)

игорь матвиенко

александр панайотов

иванушки international

фестиваль "таврида — арт"

судак

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в "Тавриде.АРТ". Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по 19 августа. Вместе с профессионалами начинающие певцы, музыканты, режиссеры, дизайнеры и актеры займутся новыми проектами, им окажут финансовую, экспертную и медиаподдержку. Как арт-кластер помогает добиться успеха — в материале РИА Новости.От свадебного шоумена до звездыЕще два года назад Илья Евсюков из Курска пел каверы на свадьбах и корпоративах, а сейчас выступает на одной сцене со звездами. Семнадцатого августа музыкант исполнит с Лолитой ее хит "По-другому" на финальном концерте "Тавриды.АРТ".Илья занимался музыкой с детства, сочинял песни, но дальше локального "бэнда" карьера не двигалась. В 2020-м впервые стал резидентом "Тавриды", его сразу заметили. Теперь артист выступает под псевдонимом ALLERGIA вместе с музыкантами из Курска, причем не только на корпоративах, но и на большой сцене. У молодых актеров, певцов, музыкантов, танцоров есть шанс получить приглашение в федеральные проекты. Финалисты "Голоса" Василий Пасечник и Татьяна Качурина попали на ТВ именно благодаря "Тавриде".Подать заявку на участие в фестивале может любой россиянин в возрасте от 18 до 35 лет. С 2018-го резидентами арт-кластера стали более четырех тысяч человек. Звездные гости и наставникиЗвезды эстрады активно поддерживают творческую мастерскую и выступают в шоу-программах. В этом году сольные концерты у Басты, Лолиты и МакSим.Трибьют, посвященный "Легенде Тавриды" Игорю Матвиенко, состоится 16 августа: исполнят кавер-версии хитов "Иванушек International". Концерт "Народный артист", посвященный творчеству Ларисы Долиной, пройдет 17 августа, на нем прозвучат дуэты резидентов с группой Uma2rman, Александром Панайотовым, Burito, Александром Ивановым и музыкантами из "Рондо".Деньги на любимое делоОльга Маслобойникова из Санкт-Петербурга впервые попала на "Тавриду" четыре года назад в качестве волонтера. Успехи участников Всероссийского конкурса молодежных проектов вдохновили девушку на создание собственной онлайн-школы.В этом году Ольга подала уже третью заявку на финансирование, две предыдущие выиграли. Суть ее проекта "Малевич" — бесплатное обучение дизайну всех желающих. Выпускники создают макеты для социальных и благотворительных организаций.С 2018-го соискатели грантов "Тавриды.АРТ" получили более 487 миллионов рублей.Цели у всех разные: кто-то ищет работу, кто-то — единомышленников и специалистов, кому-то нужны деньги на проекты. Едут в Судак и за знаниями — здесь можно обучиться креативным специальностям.Среди наставников на этот раз — джазмен Игорь Бутман, блогер Алена Жигалова, эксперт моды Владислав Лисовец, актер Владимир Машков, рэпер ST. Президент Российской академии наук Александр Сергеев расскажет о научных достижениях и передовых разработках в России.От хобби до собственного брендаАлена Освальд из подмосковного Клина шила платья для частных клиентов. Задумалась о собственном бренде. Мечта сбылась благодаря "Тавриде".Разработать концепцию марки получилось не сразу. Алена познакомилась с основателем бренда 404 NOT FOUND дизайнером Аленой Феликсовой, и та помогла с креативом и позиционированием. В результате родилось новое имя в мире российской моды — FLAMMIS atelier."Я и раньше пыталась скорректировать направление работы, — уточняет Алена. — Но что-то не складывалось, никак не удавалось масштабироваться".Алена Освальд и бренд 404 NOT FOUND 17 августа представят коллекцию в стиле романтического гранжа.Танцуют всеНа фестивале моды состоится и традиционный показ молодых российских дизайнеров.Всего с 15 по 19 августа в бухте Капсель пройдет около 300 мероприятий: карнавальное шествие, фестиваль исторических реконструкций, посвященный 350-летию Петра I, шоу дронов, выставки и концерты.

https://ria.ru/20220808/yakobson-1808056948.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

баста (василий вакуленко), игорь матвиенко, александр панайотов, иванушки international, фестиваль "таврида — арт", судак, россия, таврида (форум), "голос"