https://ria.ru/20220815/taliby-1809610163.html
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России
Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:21
2022-08-15T10:21
2022-08-15T10:21
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся управлять страной и распоряжаются властью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в годовщину прихода талибов к власти."Талибам еще только предстоит взять планку с признанием. Они давали обещания в политической сфере, по борьбе с терроризмом, наркоиндустрией. Мы внимательно следим за тем, как талибы учатся управлять страной, как они распоряжаются властью. Думаю, первый шаг к рассмотрению международно-правовых аспектов их статуса - это создание правительства, по-настоящему инклюзивного с этнополитической точки зрения, где все основные группы смогут принимать полноценное участие в управлении государством" - сказал Жирнов."Почему талибы не делятся властью? Наверное, отчасти потому, что у них в мозгах засело, как когда-то коллаборанты уморили в вагонах сотни их собратьев… Подчеркну: поблажек талибам это не дает. Они сейчас власть, и спрос - с них. Нужен общенациональный диалог для достижения согласия среди всех этнических, политических и конфессиональных сил", - отметил глава российской дипмиссии.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809582951.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России
Посол России в Кабуле: талибам еще предстоит "взять планку" с международным признанием
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся управлять страной и распоряжаются властью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в годовщину прихода талибов к власти.
"Талибам еще только предстоит взять планку с признанием. Они давали обещания в политической сфере, по борьбе с терроризмом, наркоиндустрией. Мы внимательно следим за тем, как талибы учатся управлять страной, как они распоряжаются властью. Думаю, первый шаг к рассмотрению международно-правовых аспектов их статуса - это создание правительства, по-настоящему инклюзивного с этнополитической точки зрения, где все основные группы смогут принимать полноценное участие в управлении государством" - сказал Жирнов.
"Почему талибы не делятся властью? Наверное, отчасти потому, что у них в мозгах засело, как когда-то коллаборанты уморили в вагонах сотни их собратьев… Подчеркну: поблажек талибам это не дает. Они сейчас власть, и спрос - с них. Нужен общенациональный диалог для достижения согласия среди всех этнических, политических и конфессиональных сил", - отметил глава российской дипмиссии.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана
, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность