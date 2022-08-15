https://ria.ru/20220815/taliby-1809610163.html

Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России

Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022

Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России

Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T10:21

2022-08-15T10:21

2022-08-15T10:21

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

оон

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся управлять страной и распоряжаются властью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в годовщину прихода талибов к власти."Талибам еще только предстоит взять планку с признанием. Они давали обещания в политической сфере, по борьбе с терроризмом, наркоиндустрией. Мы внимательно следим за тем, как талибы учатся управлять страной, как они распоряжаются властью. Думаю, первый шаг к рассмотрению международно-правовых аспектов их статуса - это создание правительства, по-настоящему инклюзивного с этнополитической точки зрения, где все основные группы смогут принимать полноценное участие в управлении государством" - сказал Жирнов."Почему талибы не делятся властью? Наверное, отчасти потому, что у них в мозгах засело, как когда-то коллаборанты уморили в вагонах сотни их собратьев… Подчеркну: поблажек талибам это не дает. Они сейчас власть, и спрос - с них. Нужен общенациональный диалог для достижения согласия среди всех этнических, политических и конфессиональных сил", - отметил глава российской дипмиссии.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809582951.html

https://ria.ru/20220722/kritika-1804162821.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон