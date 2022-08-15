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Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022
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Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России - РИА Новости, 15.08.2022
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России
Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T10:21
2022-08-15T10:21
в мире
афганистан
кабул (город)
мохаммад хасан ахунд
оон
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся управлять страной и распоряжаются властью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в годовщину прихода талибов к власти."Талибам еще только предстоит взять планку с признанием. Они давали обещания в политической сфере, по борьбе с терроризмом, наркоиндустрией. Мы внимательно следим за тем, как талибы учатся управлять страной, как они распоряжаются властью. Думаю, первый шаг к рассмотрению международно-правовых аспектов их статуса - это создание правительства, по-настоящему инклюзивного с этнополитической точки зрения, где все основные группы смогут принимать полноценное участие в управлении государством" - сказал Жирнов."Почему талибы не делятся властью? Наверное, отчасти потому, что у них в мозгах засело, как когда-то коллаборанты уморили в вагонах сотни их собратьев… Подчеркну: поблажек талибам это не дает. Они сейчас власть, и спрос - с них. Нужен общенациональный диалог для достижения согласия среди всех этнических, политических и конфессиональных сил", - отметил глава российской дипмиссии.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809582951.html
https://ria.ru/20220722/kritika-1804162821.html
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в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
10:21 15.08.2022
 
Талибам еще предстоит "взять планку" с признанием, заявил посол России

Посол России в Кабуле: талибам еще предстоит "взять планку" с международным признанием

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Талибам (движение "Талибан"*) еще только предстоит "взять планку" с международным признанием, при этом в Москве внимательно следят за тем, как они учатся управлять страной и распоряжаются властью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в годовщину прихода талибов к власти.
"Талибам еще только предстоит взять планку с признанием. Они давали обещания в политической сфере, по борьбе с терроризмом, наркоиндустрией. Мы внимательно следим за тем, как талибы учатся управлять страной, как они распоряжаются властью. Думаю, первый шаг к рассмотрению международно-правовых аспектов их статуса - это создание правительства, по-настоящему инклюзивного с этнополитической точки зрения, где все основные группы смогут принимать полноценное участие в управлении государством" - сказал Жирнов.
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:59
Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с талибами
"Почему талибы не делятся властью? Наверное, отчасти потому, что у них в мозгах засело, как когда-то коллаборанты уморили в вагонах сотни их собратьев… Подчеркну: поблажек талибам это не дает. Они сейчас власть, и спрос - с них. Нужен общенациональный диалог для достижения согласия среди всех этнических, политических и конфессиональных сил", - отметил глава российской дипмиссии.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. До конца августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников
 
В миреАфганистанКабул (город)Мохаммад Хасан АхундООН
 
 
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