Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/sud-1809784685.html
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.08.2022
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью
Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:16
2022-08-15T17:16
происшествия
жилье
краснодар
лесной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.Отмечается, что днем 27 марта 2022 года из-за дождя они не работали, а выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджог его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал никакой помощи своему знакомому.Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, скончался через 10 дней в результате термических ожогов.Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20220813/rebenok-1809352766.html
краснодар
лесной
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, краснодар, лесной
Происшествия, Жилье, Краснодар, Лесной
17:16 15.08.2022
 
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью

СК: мужчина предстанет перед судом в Краснодаре за то, что сжег своего знакомого

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Каневского района, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью своего 42-летнего знакомого", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.
Отмечается, что днем 27 марта 2022 года из-за дождя они не работали, а выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджог его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал никакой помощи своему знакомому.
Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, скончался через 10 дней в результате термических ожогов.
Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 11:49
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девочки в Пермском крае
 
ПроисшествияЖильеКраснодарЛесной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала