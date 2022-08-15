https://ria.ru/20220815/sud-1809784685.html
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.08.2022
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью
Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:16
2022-08-15T17:16
2022-08-15T17:16
происшествия
жилье
краснодар
лесной
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.Отмечается, что днем 27 марта 2022 года из-за дождя они не работали, а выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджог его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал никакой помощи своему знакомому.Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, скончался через 10 дней в результате термических ожогов.Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, краснодар, лесной
Происшествия, Жилье, Краснодар, Лесной
В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью
СК: мужчина предстанет перед судом в Краснодаре за то, что сжег своего знакомого
КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости.
Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Каневского района, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью своего 42-летнего знакомого", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной
в Краснодаре
, где жили в строительном вагончике.
Отмечается, что днем 27 марта 2022 года из-за дождя они не работали, а выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджог его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал никакой помощи своему знакомому.
Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, скончался через 10 дней в результате термических ожогов.
Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.