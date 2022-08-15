https://ria.ru/20220815/sud-1809784685.html

В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью

В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.08.2022

В Краснодаре будут судить мужчину за убийство с особой жестокостью

Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:16

2022-08-15T17:16

2022-08-15T17:16

происшествия

жилье

краснодар

лесной

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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью знакомого в Краснодаре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, мужчины - жители Каневского района на протяжении 18 лет состояли в дружеских отношениях и периодически вместе нанимались работать на стройки. В 2021 году мужчины возводили жилой дом на улице Лесной в Краснодаре, где жили в строительном вагончике.Отмечается, что днем 27 марта 2022 года из-за дождя они не работали, а выпивали алкоголь. Между ними произошла ссора на бытовой почве. Обвиняемый решил убить знакомого. Фигурант взял полимерную бутылку с бензином, облил из нее потерпевшего и поджог его. Обвиняемый не пробовал потушить пламя и не оказал никакой помощи своему знакомому.Происходящее заметил проезжавший мимо мужчина, который набросил брезент на горящего человека и потушил пламя. После этого обвиняемый вызвал врачей скорой помощи. Пострадавший был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, скончался через 10 дней в результате термических ожогов.Обвиняемый заключен под стражу. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20220813/rebenok-1809352766.html

краснодар

лесной

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, краснодар, лесной