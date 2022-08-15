https://ria.ru/20220815/su-57-1809748940.html
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации
Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:38
2022-08-15T15:38
2022-08-15T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
войска воздушно-космической обороны
су-57
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809690761_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_3ac7817e4023722eb6433d1622f3057b.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809690761_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_9328ddc23538846b71fdac131e38d14e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, украина, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-57, Форум "Армия-2022"
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации
Глава ОАК Слюсарь: истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны в спецоперации