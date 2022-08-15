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Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/su-57-1809748940.html
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации - РИА Новости, 15.08.2022
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации
Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:38
2022-08-15T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
россия
войска воздушно-космической обороны
су-57
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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безопасность, технологии, украина, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-57, Форум "Армия-2022"
15:38 15.08.2022
 
Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации

Глава ОАК Слюсарь: истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны в спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на "Армии-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Армии-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на "Армии-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.
Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-57Форум "Армия-2022"
 
 
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