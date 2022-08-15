https://ria.ru/20220815/su-57-1809748940.html

Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации

Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации - РИА Новости, 15.08.2022

Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации

Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:38

2022-08-15T15:38

2022-08-15T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

россия

войска воздушно-космической обороны

су-57

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, технологии, украина, россия, войска воздушно-космической обороны, су-57, форум "армия-2022"