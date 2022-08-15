https://ria.ru/20220815/stipendiya-1809768367.html

В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии

В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии - РИА Новости, 15.08.2022

В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии

Школьникам - детям добровольцев-участников спецоперации на Украине - назначат именные стипендии, сообщает пресс-служба главы Чувашии. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:24

2022-08-15T16:24

2022-08-15T16:35

специальная военная операция на украине

общество

украина

чувашская республика (чувашия)

донбасс

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578031678_0:58:3000:1746_1920x0_80_0_0_6361825064204830947ace65fcda44c6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Школьникам - детям добровольцев-участников спецоперации на Украине - назначат именные стипендии, сообщает пресс-служба главы Чувашии.В Чувашии продолжается формирование именного батальона "Атал" ("Волга") для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. Каждому, кто заключает контракт, в два этапа выплачивается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей."Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы Чувашской Республики с тем, чтобы поддержать семьи. И, возможно, это мы распространим на детей-школьников погибших участников спецоперации", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Размер стипендии на данный момент согласовывается. Соответствующий проект указа должен быть подготовлен минобразования Чувашии совместно с минтрудом Чувашии до конца этой недели, отмечается в сообщении."Важно взять на особый контроль каждую семью, где есть погибший или участник боевых действий, составить пофамильные списки, чтобы оказать максимальную помощь. Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным горячим питанием, то есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть. Это наша святая обязанность - обеспечить эти семьи максимальным вниманием и поддержкой", - приводятся в сообщении слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

https://ria.ru/20220812/ubiystvo-1809241345.html

https://ria.ru/20220712/rebenok-1801881323.html

украина

чувашская республика (чувашия)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, украина, чувашская республика (чувашия), донбасс, экономика