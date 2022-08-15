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В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/stipendiya-1809768367.html
В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии
В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии - РИА Новости, 15.08.2022
В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии
Школьникам - детям добровольцев-участников спецоперации на Украине - назначат именные стипендии, сообщает пресс-служба главы Чувашии. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:24
2022-08-15T16:35
специальная военная операция на украине
общество
украина
чувашская республика (чувашия)
донбасс
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Школьникам - детям добровольцев-участников спецоперации на Украине - назначат именные стипендии, сообщает пресс-служба главы Чувашии.В Чувашии продолжается формирование именного батальона "Атал" ("Волга") для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. Каждому, кто заключает контракт, в два этапа выплачивается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей."Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы Чувашской Республики с тем, чтобы поддержать семьи. И, возможно, это мы распространим на детей-школьников погибших участников спецоперации", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.Размер стипендии на данный момент согласовывается. Соответствующий проект указа должен быть подготовлен минобразования Чувашии совместно с минтрудом Чувашии до конца этой недели, отмечается в сообщении."Важно взять на особый контроль каждую семью, где есть погибший или участник боевых действий, составить пофамильные списки, чтобы оказать максимальную помощь. Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным горячим питанием, то есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть. Это наша святая обязанность - обеспечить эти семьи максимальным вниманием и поддержкой", - приводятся в сообщении слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.
https://ria.ru/20220812/ubiystvo-1809241345.html
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украина
чувашская республика (чувашия)
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общество, украина, чувашская республика (чувашия), донбасс, экономика
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, Чувашская Республика (Чувашия), Донбасс, Экономика
16:24 15.08.2022 (обновлено: 16:35 15.08.2022)
 
В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии

В Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Подростки в школе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Школьникам - детям добровольцев-участников спецоперации на Украине - назначат именные стипендии, сообщает пресс-служба главы Чувашии.
В Чувашии продолжается формирование именного батальона "Атал" ("Волга") для участия в специальной военной операции на Украине и Донбассе. Каждому, кто заключает контракт, в два этапа выплачивается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
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"Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы Чувашской Республики с тем, чтобы поддержать семьи. И, возможно, это мы распространим на детей-школьников погибших участников спецоперации", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.
Размер стипендии на данный момент согласовывается. Соответствующий проект указа должен быть подготовлен минобразования Чувашии совместно с минтрудом Чувашии до конца этой недели, отмечается в сообщении.
"Важно взять на особый контроль каждую семью, где есть погибший или участник боевых действий, составить пофамильные списки, чтобы оказать максимальную помощь. Прежде всего, нужно предусмотреть поддержку семей с детьми с точки зрения устройства в сады, школы, обеспечения бесплатным горячим питанием, то есть максимально распространить на них все возможные меры господдержки, которые у нас есть. Это наша святая обязанность - обеспечить эти семьи максимальным вниманием и поддержкой", - приводятся в сообщении слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоУкраинаЧувашская Республика (Чувашия)ДонбассЭкономика
 
 
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