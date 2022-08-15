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В Стамбуле затопило исторический центр города - РИА Новости, 15.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220815/stambul-1809729006.html
В Стамбуле затопило исторический центр города
В Стамбуле затопило исторический центр города - РИА Новости, 15.08.2022
В Стамбуле затопило исторический центр города
Обильные дожди привели к наводнениям на улицах Стамбула, а также в общественном транспорте, произошли многочисленные ДТП, есть госпитализированные, пишет в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:02
2022-08-15T15:02
туризм
новости - туризм
стамбул
турция
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туризм
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Обильные дожди привели к наводнениям на улицах Стамбула, а также в общественном транспорте, произошли многочисленные ДТП, есть госпитализированные, пишет в понедельник агентство Anadolu."Из-за сильного дождя некоторые части исторического Гранд-базара в Фатихе были затоплены. Торговцы собственными силами пытались предотвратить попадание воды в магазины. Транспортным средствам трудно передвигаться из-за потоков воды, вытекающей из канализации и ливневок в районе Эминёню. Горожане и туристы пережидают стихию в закрытых помещениях", – пишет агентство.Уточняется, что некоторые предприятия в регионе также были затоплены. На дорогах водители помогают друг другу выбраться из заблокированных машин. При этом происходит множество ДТП из-за плохой видимости: в авариях пострадали как минимум двое горожан. В одном из районов даже начался пожар из-за удара молнии в крышу.
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новости - туризм, стамбул, турция, куда поехать, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Турция, куда поехать, Туризм
15:02 15.08.2022
 
В Стамбуле затопило исторический центр города

Обильные дожди привели к наводнениям и ДТП на улицах Стамбула

© РИА Новости / Андрей ФинтисовГранд-базар в Стамбуле
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Обильные дожди привели к наводнениям на улицах Стамбула, а также в общественном транспорте, произошли многочисленные ДТП, есть госпитализированные, пишет в понедельник агентство Anadolu.
"Из-за сильного дождя некоторые части исторического Гранд-базара в Фатихе были затоплены. Торговцы собственными силами пытались предотвратить попадание воды в магазины. Транспортным средствам трудно передвигаться из-за потоков воды, вытекающей из канализации и ливневок в районе Эминёню. Горожане и туристы пережидают стихию в закрытых помещениях", – пишет агентство.
Уточняется, что некоторые предприятия в регионе также были затоплены. На дорогах водители помогают друг другу выбраться из заблокированных машин. При этом происходит множество ДТП из-за плохой видимости: в авариях пострадали как минимум двое горожан. В одном из районов даже начался пожар из-за удара молнии в крышу.
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