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Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона
Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона - РИА Новости, 15.08.2022
Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона
Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T19:00
2022-08-15T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС."Удары по Запорожской АЭС — продолжение политики ядерного шантажа, которую США непрерывно осуществляют со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Нет никаких сомнений в том, что украинские военные наносят артиллерийские и ракетные удары по атомной электростанции с ведома и согласия Вашингтона", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, американцы, если бы хотели, остановили бы это безумие в течение пары часов."Но, судя по их реакции в Совете Безопасности ООН, они этого делать не намерены: через океан радиационное облако не перелетит, а Украину, которая может получить катастрофу пострашнее Чернобыля, им не жалко Наглое предложение — покинуть российским войскам территорию АЭС или даже вообще свернуть проведение СВО — раскрывает суть этого акта ядерного шантажа", - подчеркнул глава парламента.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров
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в мире, сша, украина, оон, чернобыльская аэс, энергодар, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, ООН, Чернобыльская АЭС, Энергодар, Запорожская АЭС
19:00 15.08.2022 (обновлено: 19:07 15.08.2022)
 
Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона

Спикер парламента Константинов назвал удары по ЗАЭС продолжением ядерного шантажа США

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 02:42
Пушкова шокировала позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
"Удары по Запорожской АЭС — продолжение политики ядерного шантажа, которую США непрерывно осуществляют со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Нет никаких сомнений в том, что украинские военные наносят артиллерийские и ракетные удары по атомной электростанции с ведома и согласия Вашингтона", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, американцы, если бы хотели, остановили бы это безумие в течение пары часов.
"Но, судя по их реакции в Совете Безопасности ООН, они этого делать не намерены: через океан радиационное облако не перелетит, а Украину, которая может получить катастрофу пострашнее Чернобыля, им не жалко Наглое предложение — покинуть российским войскам территорию АЭС или даже вообще свернуть проведение СВО — раскрывает суть этого акта ядерного шантажа", - подчеркнул глава парламента.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаООНЧернобыльская АЭСЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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