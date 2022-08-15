https://ria.ru/20220815/ssha-1809823753.html

Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона

Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона - РИА Новости, 15.08.2022

Спикер парламента Крыма заявил, что ВСУ атакуют ЗАЭС с согласия Вашингтона

Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T19:00

2022-08-15T19:00

2022-08-15T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

оон

чернобыльская аэс

энергодар

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809083494_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_6275720149160e375093beb26f72925a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы городе и районе Запорожской АЭС."Удары по Запорожской АЭС — продолжение политики ядерного шантажа, которую США непрерывно осуществляют со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Нет никаких сомнений в том, что украинские военные наносят артиллерийские и ракетные удары по атомной электростанции с ведома и согласия Вашингтона", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, американцы, если бы хотели, остановили бы это безумие в течение пары часов."Но, судя по их реакции в Совете Безопасности ООН, они этого делать не намерены: через океан радиационное облако не перелетит, а Украину, которая может получить катастрофу пострашнее Чернобыля, им не жалко Наглое предложение — покинуть российским войскам территорию АЭС или даже вообще свернуть проведение СВО — раскрывает суть этого акта ядерного шантажа", - подчеркнул глава парламента.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров

https://ria.ru/20220813/pushkov-1809319169.html

https://ria.ru/20220815/podryv-1809578813.html

сша

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, оон, чернобыльская аэс, энергодар, запорожская аэс