18:37 15.08.2022 (обновлено: 20:02 15.08.2022)
Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине
Экс-разведчик Риттер: США пытаются отвлечь внимание России с Украины на другие регионы
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. США разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.
Он предположил, что Вашингтон, чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, стремится "создать хаос" в других потенциально взрывоопасных точках Европы, как, например, в Косово. Таким образом, по мнению экс-разведчика, США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.
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"Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков", — заключил Риттер.
Ранее американский разведчик предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, а Владимир Зеленский либо будет вынужден покинуть страну, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Позже власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
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