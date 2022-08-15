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Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине - РИА Новости, 15.08.2022
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Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине
Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине - РИА Новости, 15.08.2022
Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине
США разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, заявил бывший офицер американской разведки... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T18:37
2022-08-15T20:02
в мире
россия
украина
косово
сша
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. США разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.Он предположил, что Вашингтон, чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, стремится "создать хаос" в других потенциально взрывоопасных точках Европы, как, например, в Косово. Таким образом, по мнению экс-разведчика, США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы."Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков", — заключил Риттер.Ранее американский разведчик предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, а Владимир Зеленский либо будет вынужден покинуть страну, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Позже власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220807/zelenskiy-1807903420.html
https://ria.ru/20220731/ssha-1806244480.html
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в мире, россия, украина, косово, сша, владимир зеленский, владимир путин, сербия
В мире, Россия, Украина, Косово, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сербия
18:37 15.08.2022 (обновлено: 20:02 15.08.2022)
 
Американский разведчик предупредил о новой тактике США на Украине

Экс-разведчик Риттер: США пытаются отвлечь внимание России с Украины на другие регионы

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. США разжигают конфликты в разных регионах в надежде переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире ютьюб-канала.
Он предположил, что Вашингтон, чувствуя, что украинский кризис развивается не по задуманному сценарию, стремится "создать хаос" в других потенциально взрывоопасных точках Европы, как, например, в Косово. Таким образом, по мнению экс-разведчика, США надеются максимально осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать корректировать свои планы.
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"Все это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков", — заключил Риттер.
Ранее американский разведчик предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот, а Владимир Зеленский либо будет вынужден покинуть страну, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.
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Ситуация вокруг Косово обострилась в конце июля из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Позже власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, однако сторонам удалось сохранить мир.
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